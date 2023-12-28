İBB, gece hatları seferleri artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi adına yoğunluğu göze alarak İETT toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. 24 saat kesintisiz hizmet veren metrobüsün yanı sıra, 00:00-06:00 saatleri arasında 11 ayrı otobüs hattında toplam 103 sefer düzenleniyor.

25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, H2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı, 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy ve E10 Sabiha Gökçen Havaalanı-Kadıköy hatlarında gece saatlerinde ulaşım sağlanıyor.

UM73 Sabiha Gökçen Havaalanı-Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro ve KM13 Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik hatları ise metro seferleri 24 saat hizmet verdiği için cumartesi gecesi 00:00-06:00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

GECE HATLARI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

İBB, gece hatları 00:00-06:00 saatleri arasında toplam 11 hat, 29 araç ve 103 sefer sayısı ile hizmet veriyor. Düzenlenen seferler ile İstanbullulara kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

7/24 hizmet veren metrobüsün yanı sıra; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisatüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatları da Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde kesintisiz olarak İstanbullulara hizmet sağlıyor.