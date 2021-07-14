İBB Gezici Kütüphane, AKP'li Belediye tarafından kaldırıldı



Sokaklarını Suriyeli sığınmacıların adeta işgal ettiği, on binlerce kaçağın korsan marketler, restoran ve kafeler işlettiği, seyyar satıcıların cirit attığı Zeytinburnu'nda yerel yönetim Büyükşehir Belediyesi'nin gezici kütüphanesine müdahale etti.

İBB’ye ait “500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz” adlı etkinlik otobüsü faaliyetini sürdürürken Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.pic.twitter.com/eBxt9fthNb — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) July 14, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait '500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz' adlı etkinlik otobüsü faaliyetini sürdürürken Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.Görüntülerde, AKP'li Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince çocukların oyun oynadığı esnada çocukların yerlerinden edilerek çadırlarının kaldırıldığı görüldü.

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda AKP’li Belediyenin uygulamasına, “Sebep? Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile.. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında” sözleriyle tepki gösterdi.