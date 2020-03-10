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İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor

İBB, 11 Mart Çarşamba gününden itibaren Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT ve ÖHO otobüslerine sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yapacak.

10 Mart 2020 Salı 16:46
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor

İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor


İBB, 11 Mart Çarşamba gününden itibaren Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT ve ÖHO otobüslerine sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yapacak.


Geçtiğimiz günlerde Corona Hijyen Filosu’nu tanıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ve metrobüs araçları, istasyonlar, hizmet binaları ve ibadethanelerin ardından hijyen çalışmasını İETT ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) sürdürecek.

Bu kapsamda; 11 Mart Çarşamba gününden itibaren 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yapacak.


Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanılacak. Crystalin, uygulama sonrası otobüslerin uzun süre havalandırılmasına gerek bırakmayan bir madde olarak biliniyor.


İşlem esnasında her peronda 2 araç ve 4 personel olmak üzere toplam 10 araç 20 personel görev yapacak. 20 kişilik ekibin 5 i kadın çalışandan oluşuyor. İBB, yapılacak çalışmalarla corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı hedefliyor.

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İETTİBB
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