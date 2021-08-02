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İBB İtafiye ekipleri 'Yoruldunuz, değiştirelim' teklifini geri çevrdi

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “Dört gündür aralıksız yangınlara müdahale etmelerine rağmen, arkadaşlarımızın motivasyonu çok yüksek. Yorulan personeli değiştirmek istedik.  Sağlık problemleri olanlar dahi burada kalıp görevlerine devam etmek istedi” dedi.  

02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:08
İBB İtafiye ekipleri 'Yoruldunuz, değiştirelim' teklifini geri çevrdi

İBB İtafiye ekipleri 'Yoruldunuz, değiştirelim' teklifini geri çevrdi

İBB ekipleri; 4 gündür Manavgat, Marmaris ve Bodrum’daki yangınları söndürmek için aralıksız mücadelede ederken, belediyenin veteriner hekimleri de tıbbi müdahale çalışmaları için yola çıktı. Ekipleri koordine etmek için yangın bölgesine giden İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “Dört gündür aralıksız yangınlara müdahale etmelerine rağmen, arkadaşlarımızın motivasyonu çok yüksek. Yorulan personeli değiştirmek istedik.  Sağlık problemleri olanlar dahi burada kalıp görevlerine devam etmek istedi” dedi.  

İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Ekipleri, ülke genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını 4 gündür aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da 265 personel, 42 araç ve ekipmanla mücadele devam ediyor. 

İBB EKİPLERİ CAN DOSTLARIMIZ İÇİN DE BÖLGEDE

Bugün de yangın bölgesine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 6 veteriner hekim ile ilaç ile kedi ve köpek maması gönderildi. Veterinerler, yangında zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan can dostlarımıza tıbbi ve gıda desteği verecek. Ekip beraberinde, 1 ton besin değeri yüksek kedi ve köpek maması ile yara bandı, serum, oksijen tüpü, oksijen maskesi, dezenfektan, olmak üzere farklı türlerde 35 kalem tıbbi sarf malzeme ile antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü, yangı giderici, vitamin grubu, yara ve yanık tedavisinde kullanılmak üzere pomadlar başta olmak üzere 25 kalem ilaç götürüyor.

REMZİ ALBAYRAK: “PERSONELİMİZİN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK”

Ekipler arasında daha etkili bir koordinasyon sağlamak ve çalışmaları yerinde incelemek için Antalya’nın Alanya ilçesine giden İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Hakikaten tüm olumsuzluklara rağmen arkadaşlarımızın moral motivasyonunun çok yüksek olduğunu gördüm. Kendilerini yeni arkadaşlarla dinlendirme teklifini ilettiğimizde, ‘Başladığımız görevi tamamlamak istiyoruz. Çünkü buradaki araziyi hem çok iyi tanıdık. Buradaki insanlarımızla çok iyi bir diyalog kurduk. Burada onların yaralarına merhem olmak istiyoruz’ dediler. Sağlık problemleri olanlar dahi burada kalıp görevlerine devam etmek istediklerini beyan etti” diye konuştu.

 Alanya’dan sonra Bodrum ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyeceğini ifade eden Remzi Albayrak, “Aynı teklifi orada canla başla hizmet veren ekiplerimize de sunacağım. İnanıyorum ki onlar da buradaki arkadaşlarıyla aynı düşünceyi paylaşacaklar. Çünkü, buradaki insanların özellikle İstanbul İtfaiyesi gibi iyi yetişmiş, yangın tecrübesi çok fazla olan ekiplere ihtiyacı var. Biz hem personel hem araç gereç anlamında da buradaki diğer teşkilatlarla kıyaslandığında biraz daha iyi durumdayız. İmkanlarımız buradaki insanlarımızın hizmetine sunmak üzüntümüzü hafifletiyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İBBIbb ItfaiyesiManavgat
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