İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir dizi etkinliğe ve çalışmaya imza attı. İstanbul’da ilk kez 22 farklı noktada, kadın mücadelesi ve dayanışmasına destek olmak için aktiviteler hazırlandı. Seminerler, atölyeler, konserler, belgesel gösterimleri, geziler, söyleşiler ve daha birçok etkinlik, bu şehirde çok şeyi değiştirecek güçlü kadınlar için tasarlandı. Üç farklı hattan birer otobüse, kadınların taleplerine dikkat çekmek için giydirme yapıldı. Dünya Kadınlar Günü için özel vapur seferi hazırlandı. Kadıköy’de, cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturan, İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı koşuldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki iki muhteşem konserle etkinlikler sona erecek ancak mücadele hiç durmayacak.

20 EĞİTİM VE ATÖLYE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM) hafta boyunca, yirmi eğitim ve atölye düzenlendi. 2-7 Mart arasındaki eğitimler, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-ÇY), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Habitat Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliğiyle yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan’ın ev sahipliğinde İSMEK ve İSADEM’lerde hizmet alan İstanbullu kadınlar ile kahvaltı organize edildi. Kahvaltıya, İBB bünyesinde görev alan kadın yöneticiler de katıldı.

CRR’DE İKİ ÖZEL KONSER

CRR’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan iki konserden ilki dün gerçekleşti. 7 Mart’ta, CRR Senfoni Orkestrası’nı bir kadın şef yönetti. Fransız müzisyen Laurence Equilbey şefliğindeki konser, müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi. CRR Senfoni Orkestrası’nın performansı, dinleyenlere müzik ziyafeti verdi.

CRR’nin ikinci konseri ise bu akşam 20.00’de düzenlenecek. Adile Sultan’dan Melahat Pars’a uzanan geniş yelpazede kadın bestekârlarımızın eserleri, üç değerli solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı’nın yorumuyla yeniden hayat bulacak.

İSTANBUL'U KOŞUYORUM KADINLAR GÜNÜ ETABI

Ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, aynı duyguda insanları bir araya getiren spor, bu kez de cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturdu. İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Bin 500 sporcunun katıldığı yarışın durakları ise kadıların vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL VAPUR SEFERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ücretsiz özel vapur seferi düzenleyecek. 8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden alacak. Vapur saat 15.30’da Karaköy, 15.50’de Beşiktaş, 16.00’da Üsküdar, 16.10’da da Beylerbeyi’ne uğradıktan sonra Boğaz’a açılacak.

İETT’DEN ÖZEL TASARIMALAR

İBB bağlı kuruluşlarından İETT, toplumsal cinsiyet kalıp ve yargılarını kırmak, kadınların taleplerine dikkat çekmek için üç farklı hattından birer otobüse özel giydirme uyguladı. 8 Mart ve devam eden hafta süresince, renklere cinsiyet aidiyetleri yüklemeyen tasarımlar ve mesajlar, kentin iki yakasında milyonlarca İstanbulluya ulaşacak. Giydirme yapılan otobüsler ise 22RE FSM-Beşiktaş, 17 Pendik-Kadıköy ve 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme hatlarında sefer yapacak.

ÇİÇEKLİ PERDELERİN ARDI KONSERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de, anlatımını Tilbe Saran’ın üstleneceği, Berrin Sulari ve Feryal Öney solistliğindeki “Kadınların Müziği Dinletisi” temalı “Çiçekli Perdelerin Ardı” konseri gerçekleştirilecek. Konserde, kadınların doğumdan ölüme tüm yaşadıklarının dile getirildiği

hikayeler, türkülerle anlatılacak.