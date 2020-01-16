

İBB Meclisi, AK Parti ve MHP oylarıyla Cemevleri'ne ibadet statüsü vermedi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 16 Ocak tarihli oturumu 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda, 13 Ocak’ta CHP ve İYİ Parti'nin teklifi ile komisyona sevk edilen Cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması ve Cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusu oylandı. Önergeye CHP ve İyi Parti "evet" oyu verirken Ak Parti ve MHP ise "hayır" dedi. Teklif böylece oy çokluğu ile reddedilmiş oldu.

CHP ve İYİ Parti’nin teklifi üzerine Hukuk-Sosyal Hizmetler-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon-Halkla İlişkiler Komisyonlarında görüşülen Cemevlerinin “ibadethane” olarak tanınması konusu İBB Meclisi’nde görüşüldü. Ak Parti ve MHP çoğunluğunun görüşünü yansıtan İlgili komisyon raporunda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da bulunan Cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır.”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın Cemevleri ibadethane olarak gördüğünü ve bu konuda kararlar verdiğini hatırlatarak, Cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi. AK Parti adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, ibadethane statüsünün TBMM'nin görev ve yetki alanında olduğunu söyleyerek komisyon kararını savundu.

CHP ve İYİ Parti komisyon kararına karşı aykırı önerge vererek, Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını istedi. CHP ve İYİ Parti'nin önerge teklifinde, İstanbul'da bulunan 93 Cemevinin resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulanıyordu. İlgili komisyonların incelemesi sonrası önerge, İBB Meclisi’nde oylamaya sunuldu. AK Partili komisyon üyeleri tarafından reddedildi. Cemevlerinin temizlik vb. hizmetlerinin belediye bütçesinden karşılanması maddesi ise kabul edildi.

İBB Meclisi’nin oturumunu izleyen Alevi derneklerinin yöneticileri kararı eleştirdi.