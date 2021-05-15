İBB'nin bisikletli zabıtaları devriye gezmeye başladı



İBB, doğa dostu bir çözümle kent genelindeki zabıta denetimlerinde ciddi bir tasarruf kapısı açtı. MTV, trafik sigortası, muayene, periyodik bakım, kasko ve akaryakıt gibi masrafları olmayan “Bisikletli Zabıta” birimini kurdu. Göreve başlayan ekipler, atlı zabıtalarla birlikte Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta devriye attı. Bisikletli Zabıta ekipleri, daha çok, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde görev yapacak. Haberi, sosyal medya hesaplarından Başkan İmamoğlu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin marka değerine katkı yapacak bir ilke daha imza attı. İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratan Bisikletli Zabıta birimini kurdu. Ekipler, ilk devriyelerini İstanbul’un sembol meydanlarında attı. Bisiklet kullanımı, İBB’nin zabıta hizmetlerini yaşama geçirme konusundaki manevra alanını genişletmenin yanı sıra ciddi bir yakıt tasarrufuna da kapı açtı.

İMAMOĞLU DUYURDU

Son dönemde kullanımında artış gözlenen bisikletten, İBB hizmetlerinde de yararlanılmaya başladığının haberini Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

PANDEMİDE BİSİKLET TERCİHİ ARTTI

“Bisikletli Zabıta. İstanbul’un önemli noktalarında bisikletli ve atlı zabıtalarımız göreve başladı. Bu bayramda Bisikletli Zabıtamız; Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta Atlı Zabıta ile birlikte görev yaptılar.”

Son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da şunları kaydetti:

“Geçen yıl İBB Zabıta Teşkilatımıza kazandırdığımız ve tarihinde ilk olan İBB Atlı Zabıta birimine bu yılda yine tarihinde bir ilk olan İBB Bisikletli Zabıta ekiplerini dâhil ettik. İnsana, doğaya saygılı, elektrikli çevre dostu araçlar ile Zabıta denetim hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizde pandeminin de etkisi ile birlikte bisiklet kullanımında ciddi oranda artış gözlemlendi. Uzun yıllar bisiklete binmeyen insanlar hem sağlıklarını korumak hem spor yapmak hem de sosyal mesafe açısından toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletli yaşamı tercih etmeye başladılar.”

DÜŞÜK MALİYETLİ VE ÇEVRECİ DENETİM

Bir aracın yıllık giderlerinde MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi), trafik sigortası, muayene, periyodik bakım, kasko ve akaryakıt gibi kalemler yer alıyor. Bunlar üst üste toplandığında ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Son yıllarda kamu hizmetlerinde gereksinim duyulan araçların artmasıyla birlikte kurumların mali kaynakları üzerindeki baskı da büyüyor.

Doğa dostu bir çözümle kaynak kullanımında önemli bir verim elde etmeye başladıklarına değinen İBB Zabıta Daire Başkanı Ulusoy, şu bilgileri paylaştı:

“Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetleri artık bisiklet ile de entegre edilerek yıllık maliyet planında büyük oranda tasarruf sağlanması planlandı. İstanbul’da nüfus yoğunluğuna paralel yaşanan trafik problemleri, hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı, ekonomik ve doğa dostu olan bisiklet, kent içi ulaşım problemlerinde en önemli çözümlerden biri olarak görülmektedir. Doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı, çevreyi tehdit eden faktörler arasındadır. Bisikletli ulaşım, karbon salınımını azalttığı için çevre dostudur. Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetlerinin bir kısmı artık Atlı Zabıta ekiplerinin yanı sıra Bisikletli Zabıta ekipleri ile çok daha ekonomik, sağlıklı ve doğa dostu olan bisikletlerle yürütülecek. Bisikletli Zabıta ekipleri, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde denetimlerini sürdürecekler.”