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İBB'nin projesine Karayolları çöktü

İBB’nin 31 Ağustos 2021 tarihindeki girişimine 16 ay sonra olumsuz yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, bölgede bugüne kadar herhangi bir çalışma yapmadı.

12 Ocak 2024 Cuma 10:06
İBB'nin projesine Karayolları çöktü






İBB'nin projesine Karayolları çöktü


AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un dün dile getirdiği 'İstanbul'un trafik sorununu biz çözeceğiz' diyerek duyurduğu proje, İBB'nin 3 yıl önce hazırladığı ortaya çıktı.

İBB’NİN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEKİ RESMİ YAZISINA 16 AY SONRA OLUMSUZ YANIT VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, sorumluluk alanında olmamasına rağmen TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiindeki trafik yoğunluğunun önlenmesi için proje hazırladığı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölgedeki çalışmayı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün yürüteceği yanıtını verdiği ortaya çıktı. İBB’nin 31 Ağustos 2021 tarihindeki girişimine 16 ay sonra olumsuz yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, bölgede bugüne kadar herhangi bir çalışma yapmadı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Mahmutbey gişeler bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde hazırladığı proje detaylarını Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) resmî yazıyla bildirdi. Onay için görüşü sorulan KGM, yanıt vermedi. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kez de hatırlatma yazısı gönderdi. İlk başvurudan 16 ay sonra, 5 Ocak 2023 tarihinde İBB’ye yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, adı geçen bölgedeki proje çalışmalarının KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini söyledi.

KGM YANITI: PROJE ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda, “İBB tarafından hatırlatılarak bölge müdürlüğümüze gönderilmiş olan Başakşehir İlçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii TEM Katılım Yolu Ön Projesi’nin onaylanması talep edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, bölge müdürlüğümüzde yürütülmektedir” denildi.

YANIT ALINAMAYINCA, HATIRLATMA YAZISI GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan Başakşehir ilçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii Tem Katılım Yolu Projesi, 31 Ağustos 2021 tarihinde İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan imzasıyla Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne resmî bir yazıyla iletildi. Onay için sunulan ön proje ve protokole yanıt alınamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 11.10.2022 tarihinde bu kez hatırlatma yazısı gönderdi.

Yazıda, “ Proje dosyası ve taslak protokol incelenip onaylanmak üzere ilgi yazıyla tarafınıza gönderilmiş olup, söz konusu projede uygulama projelerine başlayabilmesi için idarenizin kurum görüşü ve onayı gerekmektedir” denildi.

1.5 YIL SONRA OLUMSUZ YANIT

İlk başvurudan 16 sonra İBB’ye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, “proje müdürlüğümüzde yürütülmektedir” dedi. Aradan geçen sürede bölgede KGM tarafından çalışma yapılmazken, İBB Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde Mahmutbey’deki trafik sorununu çözeceklerini söyledi.  

ENGELLENMESEYDİ İBB PROJESİ HAYATA GEÇMİŞ OLACAKTI

İBB’nin hazırladığı ve onaylanmış olsaydı bugün hayata geçmiş olacak proje ile Tem Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan gişeler yönüne katılım ile TEM İkitelli çıkışı bölümünde yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek için TEM otoyoluna katılım mesafesi uzatılacaktı. Katılım yol genişliği 17 metreye yol uzunluğu da 892.9 metreye çıkarılacak, istinat duvarı ve altgeçit genişletmesi ile bölgede ciddi bir rahatlama sağlanacaktı.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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