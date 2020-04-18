İBB sokağa çıkma yasağında hizmetlerini durdurmadı



Ulaşım, su, doğalgaz, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılayacak olan Belediye; sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, güvenlik, yol bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında; ulaşım, ekmek ve su gibi temel hizmetlerin yanı sıra, şirketlerinin yürüttüğü pek çok hayati çalışmayla da İstanbulluların emrinde olacak.



Hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul’a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, bağlı kuruluşları ve şirketleri aracılığıyla yürüttüğü su, doğalgaz, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, güvenlik, yol bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürecek.



TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK



İBB iştiraki (şirketi) İSTAÇ AŞ, sokağa çıkma yasağında Avrupa Yakasında 389, Anadolu Yakasında ise 223 olmak üzere toplam 612 personeli ile İstanbul'a yoğun ve programlı bir şekilde kentin meydan ve caddelerini dezenfekte edecek. Ayrıca tüm metrobüs ve otobüs durakları İSTAÇ ekipleri tarafından dezenfekte edilecek.



Meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü, Bayrampaşa ve Ataşehir sebze meyve halleri gibi hijyenin zaruri olduğu noktalarda dezenfekte çalışmaları yapılacak. Şehir genelinde toplam 2 milyon 887 bin 500 m2’lik alan üzerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. 190 kişilik İSFALT dezenfekte ekipleri temizlik ve hijyen çalışmalarına destek verecek.



İSTAÇ, 108 personelle karantina bölgeleri de dahil toplam 86 bin 500 kg tıbbi atığı toplayacak ve bertarafını gerçekleştirecek. Avrupa ve Asya Yakasında ilçe belediyelerince toplanan toplam 28 ton civarında evsel katı atık, şehrin muhtelif yerlerinde hizmet veren 8 adet katı atık aktarma istasyonunda toplanacak ve bertaraf edilecek.



Ayrıca, İSTAÇ’ın 85 kişilik deniz hizmetleri birimi de Gemilerden Atık Alım, Atık Kabul ve Geri Kazanım ve Yüzey Temizlik işlerini yürütecek. Asya ve Avrupa Kıyı Temizlik Ekibi ise rutin çalışmalarının yanında acil durumlar için de aktif olarak görev alacak.



SU VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ AKSAMAYACAK



İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği için yeteri kadar personel bulundurarak, karatina günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak.



İBB iştiraki İGDAŞ AŞ ise 7/24 Acil Müdahale, çağrı merkezi ve lojistik (Ulaşım, temizlik, yemek vs) alanlarında, 48 saat boyunca vardiyalı olarak toplam 747 personelimizle hizmet vermeye devam edecek. 7/24 Acil Müdahale ekipleri Cumartesi 432, Pazar günü i315 çalışan ile 16 milyon İstanbulluya doğalgazı kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştıracak.



SU VE EKMEK İBB’DEN…





HALK EKMEK AŞ (İHE); Cumartesi 1244, Pazar 1131 kişi ile 3 fabrikada tam kapasite ekmek üretecek. Ekmekler, İstanbul genelindeki 535 büfesinden satışına devam edecek.



HAMİDİYE AŞ de 215 çalışan ile damacana ve pet şişe su üretimine devam edecek. 363 araç, 760 çalışan ve 200 bayii ile Hamidiye Su karantina günlerinde de İstanbullulara ulaştırılacak.



DARÜLACEZE, ENGELLİ VE CENAZE HİZMETLERİ



İBB iştiraki İSPER AŞ, Kayışdağı Darülaceze’de Cumartesi ve Pazar 250 personeliyle bakıma muhtaç sakinlerin yanında olacak. Engelli hizmetleri de hafta sonu 41 personelle sürdürülecek. Cenaze hizmetlerinde ise Cumartesi 670, Pazar 602 görevli bulunacak. Ayrıca İBB’ye ait Aile Danışmanlık Merkezleri de cepten ve sosyal medya üzerinden hizmet vermeye devam edecek.



İBB’nin hafta sonu kesintiye uğramayacak diğer çalışmaları şöyle:



İSFALT: Valilik izni kapsamında hafta sonu 434 personelle yol bakım ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürecek.

İSBAK: 55 kişilik ekibiyle şehir genelindeki sinyalizasyon kontrol çalışmaları yapacak.

İSTON: E-5 Karayolu Beylikdüzü Metrobüs İstasyonu Yaya Üstgeçidi, Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda Arası Deniz Yapısı ve Çevre Düzenleme inşaatı ile Büyük İstanbul Otogarı’nda proje çalışmalarına deva edecek.

BELTUR: 40 hastane, 55 noktada 400’e yakın personel ile hizmet verecek.

İSTGÜVEN AŞ: Cumartesi günü 787 lokasyonda 3191 personel ile Pazar günü 773 lokasyonda 1749 personel ile güvenlik hizmeti verecek.

İSPARK: Alibeyköy Cep Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali, Kozyatağı Sebze Meyve Hali ve Gürpınar Balık Hali’nde 193 görevli ile hizmet verecek.

İSTTELKOM AŞ: İBB Veri Merkezi hizmetlerinde 10, WiFi hizmetlerinde 8 ve Telsiz Hizmetleri kapsamında 4 olmak üzere toplam 22 teknik uzman personel vardiya usulüne göre çalışacak. İBB WiFi hizmetleri; kamu personeli ile İstanbullulara kesintisiz ulaşacak.

İSPERAŞ: Cumartesi 1644, Pazar 1542 personelle; Darülaceze’den, engelli bakımına, tuvalet temizliğinden cenaze hizmetlerine, sahipsiz hayvanların beslenmesinden halkla ilişkiler çalışmalarına kadar pek çok alanda hizmetlerin aksamaması için çalışmalara destek verecek.