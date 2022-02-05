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İBB, Süleymaniye'yi perdeleyen yapı için acıl durdurma istedi

Süleymaniye Camii'ni perdeleyen yurt inşaatına kamuoyunda tepkiler devam ederken, İBB, inşaatın durdurulması için yasal süreç başlatıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 23:13
İBB, Süleymaniye'yi perdeleyen yapı için acıl durdurma istedi

İBB, Süleymaniye'yi perdeleyen yapı için acıl durdurma istedi

İlim Yayma Cemiyeti'nin Fatih Süleymaniye Camii yakınlarına yaptığı yurt binası inşaatının durdurulması için İBB harekete geçti.

İBB, Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen yurt binasındaki uygulamaların durdurulması için Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Projesi yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019’da iletilen, ‘Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri’ ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye’nin siluetini perdeleyen projenin yeniden ele alınmasını istedi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. 

EMSAL UYARISI YAPILDI

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı eliyle yapılan itirazda, kamuya terk işlemlerinin dahi yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesi istendi. Onay süreçlerinin tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı binayla ilgili , ‘emsal’ uyarısı yapıldı. Süleymaniye yenileme alanında; bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanına emsal teşkil edeceğine dikkat çekildi. Daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken, son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığının altı çizildi.

YIKILAN BİNADAN DAHA YÜKSEK

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı hatırlatıldı. Yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotu 53,19 metre olduğu vurgulandı. Kaçak katı olan eski binayı emsal alarak Süleymaniye çevresinde siluet etkisini bozacak bir kot belirlendiği ifade edilerek,  iddia edilenin aksine yıkılan binadan daha yüksek bir proje olduğuna dikkat çekildi.

İBB ONAYI OLMADAN İZİN VERİLDİ

İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binasının projesi, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019’da Koruma Kurulu’na iletildi. İki seçim arasında aceleyle hazırlanarak kurula iletilen yapıyla ilgili   ‘Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri’ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın onayını almadı. Onay olmaksızın ‘Ada Avan Uygulama Projeleri’  ile aynı anda Temmuz 2019 tarihinde projesi ‘İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu’ tarafından onaylandı. İBB, ‘İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’na dün yaptığı başvuru ile uygulamaların hızla durdurulmasını istedi.

PROJE YENİDEN ELE ALINMALI

İBB itirazını, projeye onay veren ‘İstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu’nun kapatılması nedeniyle, yetkili kurul ‘İstanbul 4 numaralı Koruma Bölge Kurulu’na gerçekleştirdi. ‘İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun daha önce incelemediği mevcut projeyi yeniden hassasiyetle ele alınacağına inancı dile getirdi. Süleymaniye’ye yakışacak bir projenin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu

SİLÜETİ BOZAN KAÇAK YAPILAR YIKILACAK

İBB, Dünya Miras Alanı Süleymaniye’nin siluetini etkilenmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için titiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalar neticesinde önceki yıllarda oluşmuş uygulamaları belirleyen İBB; kaçak kat, teras vb. bulunan yapılarla ilgili önümüzdeki günlerde gerekli yıkım işlemlerine de başlayacak.

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Son Güncelleme: 06.02.2022 00:46
Anahtar Kelimeler:
İBB
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