İBB toplu ulaşımda vatandaşlara maske dağıtıyor





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Coronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında; pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, açıklamanın hemen ardından toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını, İBB’nin de maske dağıtacağını belirten bir mesaj paylaştı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sabah saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, “Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız” dedi.



Bu kapsamda; İBB’ye ait İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüsleri ile METRO İSTANBUL AŞ’nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, ŞEHİR HATLARI AŞ vapurları ile İBB’nin denetimindeki özel yolcu motorlarında yolculara maske dağıtıldı.



Araç şoförleri ve güvenlik görevlileri, maskesiz yolculara vererek İstanbulluları toplu ulaşım araçlarına maskeli binmeleri konusunda uyardı. Yolcuların da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.