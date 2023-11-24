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İBB uyardı | Hafta sonu soğuk ve yağmurlu hava geliyor

İBB AKOM verilerine göre hafta sonu Marmara Bölgesi ile birlikte İstanbul soğu ve yağmurlu havanın etkisi altında olacak.

24 Kasım 2023 Cuma 11:43
İBB uyardı | Hafta sonu soğuk ve yağmurlu hava geliyor






İBB uyardı | Hafta sonu soğuk ve yağmurlu hava geliyor

İstanbul’a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10°C’lik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. 

İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 24.11.2023 11:46
Anahtar Kelimeler:
İBBAKOMHava Durumu
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