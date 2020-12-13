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İBB ve 40 mega kentten iklim krizi uyarısı

13 Aralık 2020 Pazar 12:10
İBB ve 40 mega kentten iklim krizi uyarısı

İBB ve 40 mega kentten iklim krizi uyarısı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Paris Antlaşması’nın beşinci yıldönümünü Saraçhane’de bulunan belediye binasında kutladı. C40 şehirleri ile birlikte ortak gerçekleşen etkinlikte İBB binası yeşil ışıkla aydınlatıldı. İstanbul, Paris Anlaşması’na verilen küresel destekte yerini aldı. 

 SARAÇHANE / İSTANBUL

Aralarında İstanbul’un bulunduğu; Paris, New York ve Los Angeles, Rio de Janeiro, Barselona, Seul dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki toplam 17 şehir, bu akşam simgesel yapılarını yeşil renkte aydınlatarak; dünyanın 40 mega kentinin oluşturduğu C40 İklim Liderlik Grubu’nun organize ettiği etkinliğe katılacak. 

Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında imzalanan ve 195 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın beşinci yıldönümünü kutlamayı amaçlıyor. İBB, C40 tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, İstanbul olarak Paris Anlaşması’na verdiği desteği yinelemiş oldu.

 İLK ETKİNLİK 2017’DE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 2017’de Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris Anlaşması'ndan çekme niyetini açıkladıktan sonra, dünya çapında 50'den fazla şehir, anlaşmaya verdikleri desteği teyit etmek için sembolik yapılarını yeşil renkle aydınlatmıştı.

C40 HAKKINDA

C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities), iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ekim 2005'te Londra’da dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağdır. Bu oluşumun amacı, iklim üzerine çalışmalar yürüten lider kentleri bir araya getirmektir. C40, etkili bir iş birliği, bilgi paylaşımı ve iklim değişikliği ile ilgili anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri destekleme amacı gütmektedir. C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, son on yılda 90’ın üzerinde kenti bir araya getirmiş ve bu kentler sayesinde 700 milyonluk nüfusu temsil etme hakkına sahip olmuştur. C40 Kentleri’nin Afrika’dan 11, Asya’dan 31, Avrupa’dan İstanbul dahil 19, Amerika’dan 27 ve Okyanusya’dan da 3 kent üyesi bulunmaktadır.

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