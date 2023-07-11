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İBB yardım ekipleri sel bölgesine ulaştı

Hafta sonu Ordu, Bartın ve Zonguldak illerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İBB ekipleri toplam 20 personel ve 8 araçla bölgeye intikal etti.

11 Temmuz 2023 Salı 00:11
İBB yardım ekipleri sel bölgesine ulaştı

İBB yardım ekipleri sel bölgesine ulaştı

Ekipler AKOM koordinasyonunda bölgede su tahliye, kanal açma ve iyileştirme çalışmalarına destek oldu. 

08-09 Temmuz 2023 tarihlerinde Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana geldi. 

İBB EKİPLERİ BÖLGEYE SEVKEDİLDİ

Sel ve su baskınları sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede su tahliye, kanal açma ve iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekipler kurularak 09.07.2023 tarihinde toplam 20 personel 8 araç bölgeye görevlendirildi. 

Ordu, Bartın ve Zonguldak illerine görevlendirilen ekipler AFAD ve ilgili belediyeler ile koordineli bir şekilde bölgede çalışmalarını yürütmek üzere yola çıktı. Ekiplerin bir kısmı bölgeye ulaşarak destek çalışmalarına başladı.

AKOM’dan paylaşılan bilgiye göre görevlendirilen İBB ekipleri ile ilgili detaylar şöyle:

İtfaiye Ekibi; 

Sel felaketinden etkilenen bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere 3 personel 1 kamyonet araç Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde yürütülen çalışmalara destek vermek için gece saatlerinde yola çıktı. Ekip gece saatlerinde (04.00) görevli olduğu ile ulaştı.

Yol Bakım Ekibi

Yol Bakım Ekibi; sel felaketinden etkilenen bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere 6 personel 2 kombine araç ile gece saatlerinde yola çıktı. 2 adet kombine aracı ve 6 personel Bartın iline, 1 adet kombine araç ve 3 personel ise Zonguldak ili Çaycuma ilçesine destek çalışmaları için görevlendirildi. Ekipler sabah saatlerinde (07.00) görevli oldukları illere ulaştı.

İSKİ Ekibi

İSKİ Ekibi; sel felaketinden etkilenen Ordu ve Zonguldak illerinde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere 6 personel 3 araç ile gece saatlerinde yola çıkmış, ekipler sabah saatlerinde (08.00) görevli oldukları illere ulaştı. Ayrıca Ordu iline gitmek üzere 1 adet kanal açma aracı ve 2 personel sabah saatlerinde (08.00) yola çıktı.

Ordu iline 1 adet kombine aracı ile 1 adet kanal açma aracı (Vidanjör) ve 4 personel görevlendirildi.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 1 adet kanal açma aracı (Vidanjör) ve 2 personel, Gökçebey ilçesine 1 adet kombine aracı ve 2 personel destek çalışma

Anahtar Kelimeler:
İBB
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