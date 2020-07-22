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İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibini iş yaptırmama politikası ilçe belediyelerine sıçradı. 

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:38
İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli


İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli



AK Partili ilçe belediyeleri ve meclis üyeleri, yanlarına aldıkları MHP'li yandaşları ile birlikte, devletin tüm imkanlarını kullanarak CHP'li belediyelere iş yaptırmama politikası uyguluyor. Ankara, Adana ve Antalya'ya sıçrayan uygulamanın en vahşi örneği İstanbul'da sergileniyor. AK Partili Esenler Belediyesi'nin öncülük ettiği CHP'ye iş yaptırmama taktiğine kamu bankalarının akıllara zarar uygulaması eklenince ortaya garip bir durum çıkıyor. 

ÇEKMEKÖY'DE BÜFE SAVAŞI 

Çekmeköy Madenler Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BELTUR büfesini açmak istedi. AKP’li Çekmeköy Belediyesi zabıtaları alana gelerek İstanbul'da bulunan bölgenin kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde buraya bu büfenin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 

Halktv'den İrem Yıldırım'ın haberine göre, Çekmeköy Belediyesi bölgeye kendi zabıtalarını yollayarak büfenin kurulmasını engelledi. Bunun üzerine İBB de kendi zabıtalarını yollayarak büfenin kaldırılmasını engelledi. Gerginlik uzun süre devam etti. Olayların üzerine emniyet güçleri ve emniyet müdürü de büfenin olduğu yere geldi. 

Çekmeköy CHP İlçe Meclis Üyesi Zehra Karaol büfenin olduğu bölgenin İBB’ye ait olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir şekilde biz burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Ana hatta olduğu için İBB’ye ait olan bölgede açılacak BELTUR'da çay, su ve meyve suyu satışı yapılması planlanıyordu.

Beyoğlu'nda da AKP'li belediye ile benzer bir stant tartışması yaşanmıştı. (Kaynak HalkTV)

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