İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu

Türkiye, aylardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan vatandaşa ulaşan hizmetlerini hedef alan AKP kumpasları ile yüzleşiyor. Daha önce İBB otobüslerine hayvan dışkısı koymaktan çekinmeyen, yürüyen merdivenleri durduran AK Parti bu kez işi daha ileri düzeye taşıdı. Kiraladıkları halk otobüsünü kurdukları film platosuna getiren ekip arızalanan İETT otübüsü görüntüsü oluşturarak sosyal medyada yayınlamaya kalktı.

Film gibi kumpası izleyin



AK Parti’nin, İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/Vgeo1kh5VS — İBB Haber (@ibbhabercomtr) January 14, 2024

KUMPAS EKİBİ GÖRÜNTÜLENDİ

İBB Haber, AKP'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Film gibi kumpası izleyin" denildi.

İBB Haber, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir 'kumpas' videosu paylaştı. Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı açıklandı.

"İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edildi.



Görev sahası olmayan Bahçeköy durağında olan otobüse ilişkin yapılan incelemede, Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı, sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme 'arıza' bilgisi girip, seferine çıkmadığı anlaşıldı.

Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği tespit edildi. Araç yol kenarına alındıktan sonra ise çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AKP için yapıldığı anlaşılıyor."