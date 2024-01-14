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İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu

Metrobüs, metro ve İETT'nin toplu taşıma araçları ile yürüyen merdivenlere aylardır kumpas kuran AKP teşkilatları çıtayı yükseltti. Bu kez film ekibi oluşturdu, plato kurdu İBB'yi yıpratmak için çekim yaptılar

14 Ocak 2024 Pazar 17:11
İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu






İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu

Türkiye, aylardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan vatandaşa ulaşan hizmetlerini hedef alan AKP kumpasları ile yüzleşiyor. Daha önce İBB otobüslerine hayvan dışkısı koymaktan çekinmeyen, yürüyen merdivenleri durduran AK Parti bu kez işi daha ileri düzeye taşıdı. Kiraladıkları halk otobüsünü kurdukları film platosuna getiren ekip arızalanan İETT otübüsü görüntüsü oluşturarak sosyal medyada yayınlamaya kalktı.

KUMPAS EKİBİ GÖRÜNTÜLENDİ

İBB Haber, AKP'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Film gibi kumpası izleyin" denildi.

İBB Haber, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir 'kumpas' videosu paylaştı. Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı açıklandı.

Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

"İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edildi. 


Görev sahası olmayan Bahçeköy durağında olan otobüse ilişkin yapılan incelemede, Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı, sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme 'arıza' bilgisi girip, seferine çıkmadığı anlaşıldı.

Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği tespit edildi. Araç yol kenarına alındıktan sonra ise çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AKP için yapıldığı anlaşılıyor."

Anahtar Kelimeler:
KumpasİBBİBB HABER
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