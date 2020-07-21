

İBB, Yenikapı'daki Theodosius Limanı için yarışma düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı’daki metro kazılarında ortaya çıkan Theodosius Limanı ile arkeolojik kalıntıların sergileneceği bir ziyaret merkezi yapacak. İBB, merkezin mimari tasarımı için ulusal bir yarışma düzenliyor. 'Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Proje Yarışması' ilanı, bugün Resmi Gazetede yayınlandı. İlana göre yarışmanın konusu, 'Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamında, ziyaretçi merkezinin tasarlanması' olarak belirlendi.

YARIŞMA BİRİNCİSİNE 80 BİN TL ÖDÜL

Serbest, ulusal, mimarlık yarışmasında birincilik ödülü 80 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olacak. Yarışmada ayrıca 5 projeye de 30 bin TL mansiyon ödülü verilecek.

PROJE TESLİM TARİHİ 26 EKİM 2020

Resmi Gazete’de 20 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan yarışma ilanına göre, son soru sorma tarihi 13 Ağustos 2020 olarak belirlendi. Projeler 26 Ekim 2020 tarihine kadar teslim edilebilecek. Posta ile teslim alım tarihi ise 30 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Jüri, projeleri 7 Kasım 2020 tarihinde değerlendirmeye başlayacak. Kolokyum ve ödül töreni ise 21 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın danışman jüri üyeleri; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, İPA(Instrument for Pre-accession Assistance-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı) Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz olarak belirlendi.

Başkanlığını mimar Nevzat Oğuz Özer'in yapacağı asil jüri üyeleri ise mimar Zeynep Eres Özdoğan, mimar Cem Sorguç, peyzaj plancısı Ata Turak, inşaat mühendisi Tunç Tibet Akbaş isimlerinden oluşuyor.

YENİKAPI’DAKİ İSTANBUL TARİHİ

İstanbul Yenikapı’da 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılarda yaklaşık 13 metre derinlikte kültür dolgusu tespit edildi. İstanbul’un tarihi hakkında o günü değin bilinmeyen eşsiz bilgilere ulaşıldı. Bölgede Osmanlı tabakasının altında 12. ya da 13. yüzyıla tarihlenen bir kilise yapısı bulundu.

Bulgular arasında ilginç örnekler bulunuyor. 1500 yıllık fildişinden yapılmış zarlar, 8500 yıllık buğday başağı, Bizans dönemine ait ahşap sandaletin altındaki yazı şu yazı dikkat çekici: “Sağlıkta kullan hanımefendi, güzellikte ve mutlulukta giy”. Kazılarda 37 tekne bulundu.

Bir geminin mutfak bölümünde MS. 9. yüzyıla ait hasır sepet içinde vişne çekirdekleri, bir başka gemide 5. yüzyıla tarihlenen 127 tane Kırım tipi istiflenmiş amfora. Buluntular arasında kandiller, oyun taşları, çanaklar, ahşap çapalar, demir çapalar, palangalar, gemicilikle ilgili eşyalar, ahşap ve deriden sandaletler ve taraklar yer alıyor. Toplamda 3 bin adet fildişi tarak ve 3 binden fazla sikke de bulundu. Kazılarda bulunan ayak izlerinin, ilk İstanbulluların 8000 yıllık ayak izleri olduğu tespit edildi.