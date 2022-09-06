Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB yetkilileri, kendi mülküne alınmadı

İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter yardımcıları, İBB meclis üyeleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB Emlak Yönetim Daire ekipleri Ortaköy’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına alınmadı. 

06 Eylül 2022 Salı 09:14
İBB yetkilileri, kendi mülküne alınmadı

İBB yetkilileri, kendi mülküne alınmadı



İBB mülkiyetindeki yalılarda hukuksuz bir şekilde görev yapan THY güvenlik görevlileri İBB heyetine engel oldu. Yalılarda denetim yapma yetkisine sahip Boğaziçi İmar Şube Müdürü ve yalıların mülkiyetine sahip İBB emlak yönetim daire başkanının da aralarında bulunduğu heyetin yine içeri alınmaması üzerine yaşananlar tutanak altına alındı. İBB heyeti tutanağı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp işlem yapılmasını istedi. Emniyet müdürlüğü tutanağı kabul etmedi. İBB heyeti savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İBB Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar İBB heyetine destek verdi. 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay,Buğra Gökçe, Mahir Polat, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, Boğaziçi İmar Şube Müdürü Elçin Karaoğlu, Emlak Daire Kağan Sürmegöz İBB’nin mülkiyetindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalılarını yerinde görmek istedi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve CHP’li İBB Meclis üyesi ülkü Sakalar da heyete destek verdi. Yalıların önüne gelen heyeti THY’nin güvenlik görevlileri karşıladı. Güvenlik görevlileri Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kararını gerekçe göstererek heyeti içeri almadı. İBB yetkilileri duruma karşı tutanak tuttu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: ‘KAYMAKAMLIK İZNİ OLMADAN TUTANAĞI KABUL EDEMEYİZ’

Yalıların önünden ayrılan heyet denetim izninin verilmemesine karşı suç duyurusunda bulunmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Burada suç duyurusunda bulunmak isyeyen heyete görevli polis memuru ‘Kaymakamlık izni olmadan tutanağı kabul edemeyiz’ cevabını verdi. Yapılan hukuksuzluğa karşı İstanbul Adalet Sarayı’na gidilerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KARAKOL KABUL ETMEDİ, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Suç duyurusu sonrası açıklama yapan İBB Meclis Üyesi Av. Ülkü Sakalar, “ Yalılarda hukuksuz olarak yapılan işlemleri denetlemek üzere yetkili kurumlar olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB olarak oraya gittik. Denetim yetkimizi kullanmak istediğimizi, kanunun bize verdiği hakkı kullanmak istediğimizi söyledik. Fakat şirketin yetkilileri olduğunu söyleyen özel güvenlik görevlileri almadılar içeriye. Kamu görevlisinin daha doğrusu kamu görevlilerinin görev yapmasına engel oldular. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan hatta kaymakamlığın talimat verdiğini dahi söylediler. Bu gerçekten çok üzücüydü.

Çevik kuvvet polisi gelmiş, bu da yine çok üzücü. İBB’nin kamu görevlisi olan görevlilerinin görevlerini yapmak üzere geldiklerini bildikleri halde İBB'nin kamu görevlisini değil özel şirketi savunur bir halle karşılaştık. Dolayısıyla biz yapılan. Hukuksuzluğu tutanak altına aldık. Kendilerine de imzalamaları için okuduk. Fakat imza adına itina ettiler. Bu durumu en yakın ilçe emniyet müdürlüğü olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iletip Suç duyurusunda bulunmak istedik.

Orada olan şey daha çok ilginçti. Suç duyurusunda bulunmak üzere gittiğimiz Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü suç duyurusu dilekçemizi kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Fakat Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün görevli polis memurları çok çok üzücü bir şekilde, Kaymakamlığın talimatı olmadan valiliğin talimatı olmadan İBB’nin suç duyurusu dilekçesini alamayacaklarını söylemeleri kamu görevlisi olarak bizleri gerçekten çok çok üzdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kamunun diğer personelinin karşı karşıya getirilmeye çalışılması, hukuk adına, kamu yönetimi adına, devlet yönetimi adına gerçekten çok üzücü” dedi

Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zengin aileler 50 bin lira maaşla Türk dadı arıyor
Zengin aileler 50 bin lira maaşla Türk dadı arıyor
Türkiye’nin en yaşlı gazisi | Emekli Albay Ali Cesuroğlu vefat etti
Türkiye’nin en yaşlı gazisi | Emekli Albay Ali Cesuroğlu vefat etti
Yassı Ada, beton ada oldu, iflas etti
Yassı Ada, beton ada oldu, iflas etti
İBB'nin mülklerine hukuksuzca el konuluyor
İBB'nin mülklerine hukuksuzca el konuluyor
Ölümüne yolculuk | Yabancı uyruklu çocukları kimse durduramıyor
Ölümüne yolculuk | Yabancı uyruklu çocukları kimse durduramıyor
Öğretmenevi'nde kalanlara arapça TV dayatması
Öğretmenevi'nde kalanlara arapça TV dayatması
Kuzey Irak'ta Skorsky düştü, 7 asker yaralı
Kuzey Irak'ta Skorsky düştü, 7 asker yaralı
Kastamonu'da dolu ve sağanak hayatı felç etti
Kastamonu'da dolu ve sağanak hayatı felç etti
Datça'ta deprem | Ege Bölgesi 5.3 ile sarsıldı
Datça'ta deprem | Ege Bölgesi 5.3 ile sarsıldı
Prof. Dr. Celal Şengör'e uluslararası destek yağdı
Prof. Dr. Celal Şengör'e uluslararası destek yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim