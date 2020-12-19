Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti

İBB’nin kurum bünyesinde görev yapan 30 yaş altı genç çalışanları kapsayan “Genç Yetenek Gelişim Kampı’’ 14-17 Aralık tarihleri arasında dijital ortamda yapıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 12:05
İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti

İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti


Daha yaşanabilir bir kent yaratmanın ve İstanbulluları mutlu etmenin amaçlandığı programda geleceğin İBB yöneticileri, 30 farklı proje grubunda çalıştı. Gençlerin ürettiği projelerde, ulaşım çözümleri ve sosyal belediyecilik konuları öne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki UGETAM tarafından yürütülen ve daha adil, daha yaratıcı ve daha yeşil bir İstanbul” vizyonuyla geliştirilen ‘’Genç Yetenek Gelişim Kampı’’ 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. İBB’nin farklı birimlerinde ve iştiraklerinde çalışan 30 yaş altı 520 genç, bir sene boyunca aldıkları eğitimler, webinarlar, vatandaşa hizmet sunulan noktalarda saha deneyimlerinden oluşan gelişim programı sonucu İstanbul’un sorunlarına çözüm olabilecek projeler ürettiler. İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmenin amaçlandığı programda yer alan 30 proje grubunda, İBB’ye bağlı kurumlar ve iştirak şirketlerindeki farklı iş kollarından gelen gençler yer aldı. Takımlar halinde ortak amaç için çalışan gençlerin, 16 milyon İstanbulluya hizmet konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi hedeflendi.

İSTANBUL’A EN İYİ HİZMET İÇİN PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yapmış olduğu projede, genç yetenekler; İBB, bağlı kurumlar ve iştirak şirketleri yöneticilerinin bulunduğu 90 kişiden mentorluk desteği aldılar. İBB’nin üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri tarafından oylanarak, en yüksek puan alan 10 proje İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar tarafından açıklandı. 

BİRİZ, BERABERİZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

UGETAM Genel Müdürü İbrahim Edin; böyle bir projeye liderlik etmekten gurur duyduklarını ve bundan sonraki süreçte de bu yolda hep birlikte başarmaya devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda, her zaman gençlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla, teknoloji alanında mentorluk yapmak istediğini de sözlerine ekledi. 

İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar kazanan 10 projeyi açıkladı ve kapanış konuşmasında sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Yönetim ekibi olarak, gençleri inovasyon konusunda desteklemenin ve onlara sorumluluk vermenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genç yeteneklerimizin hazırladıkları projelere mentorluk yapmak ve geliştirdikleri projelerin başarısını görmek beni çok heyecanlandırdı. Hepsi çok değerli ve tüm projeler kalbimde yer etti.”

PROJELER İBB YÖNETİMİNE SUNULACAK

Hayata geçirilmek üzere seçilen projeler, bir üst aşamaya hazırlık için konu uzmanlarıyla çalışarak ve mentorluk desteği alarak projelerini geliştirmeye devam edecekler. Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında, öncelikle İBB üst düzey yönetimine sunulması, son aşamada ise uygulanacak projelerin İstanbulluların oylarıyla belirlenmesi hedefleniyor.

İLK 10’a GİREN PROJELER

Entegre ulaşım çözümleri
İETT engelli dostu duraklar
Sokak hayvanları ihtiyaç çözümleri
Alternatif ulaşım yöntemleri
Göçmen ve mültecilerin belediye hizmetlerine erişimi
Yaşlı hizmetleri
Alternatif ulaşım yöntemleri 
Halk ile sosyal iletişim ağı
İSKİ sayaç okuma/ulaşılabilirliği
Geri dönüşüme teşvik 

İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği
İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği
Murat Çakır Kimdir?
Murat Çakır Kimdir?
İBB ve 40 mega kentten iklim krizi uyarısı
İBB ve 40 mega kentten iklim krizi uyarısı
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
Toplu ulaşıma kısıtlama düzenlemesi
Toplu ulaşıma kısıtlama düzenlemesi
İBB kış hazırlıklarını tamamladı | Evsizler için önlem alınıyor
İBB kış hazırlıklarını tamamladı | Evsizler için önlem alınıyor
Hangisi doğru | Koronavirüsten can kaybı, İBB 211, Bakanlık 161
Hangisi doğru | Koronavirüsten can kaybı, İBB 211, Bakanlık 161
Son Güncelleme: 19.12.2020 19:35
Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim