İBB'nin kadın cankurtaranları görevde | Sahiller onlara emanet

İBB'nin kadın cankurtaranları göreve başladı | Sahiller onlara emanet





İstanbulluya şehir içinde günübirlik tatil imkanı sunan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) plajları, 15 Haziran'da hizmet vermeye başladı. Bu sezon İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilmeye başlanan plajlarda, birçok yenilik hayata geçirilerek çeşitli aktiviteler düzenlenmeye başlandı. İBB plajlarının değişimin bir başka yüzü de göreve başlayan kadın cankurtaranlar oldu.

Plajlarda huzur ve güveni temin eden İBB personeline, bu yıl üç kadın cankurtaran da katıldı. Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır, İBB bünyesinde görev alan ilk kadın cankurtaranlar olarak misafirlerin deniz keyfini yaşaması için nöbetlerine başladı. Bu göreve gelmeyi uzun süredir istediğini ancak dileğinin gerçekleşmediğini söyleyen Doğa Yağcı, “Hiçbir iş, kadın erkek olarak ayrılmamalı. Çünkü kadınlar, her işi yapabilir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da göreve başlayan cankurtaranlar için sosyal medya sayfasından mesaj yayınladı. Başkan İmamoğlu, “İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB’nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar” ifadeleriyle gelişmeyi İstanbullulara duyurdu.

KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR

İBB sorumluluk alanlarında bulunan 38 plajda hijyeni ve güveni tesis etmek için hizmet veriyor. Cankurtaran ekipleriyle birlikte misafirlerin emniyeti için görev alacak Yağcı mesleğiyle ilgili, “Çok gurur verici. Türkiye’de çok az sayıda kadın cankurtaran var. Hiçbir iş kadın erkek olarak ayrılmamalı. Çünkü kadınlar her işi yapabilir” ifadelerini kullandı.

Başvuruda bulunarak bu göreve kabul edilmek için daha önce de adımlar attığını belirten Yağcı, “Bu yıl İBB sayesinde başvurumu tamamladım ve cankurtaranlık yapmaya başladım. Bu mesleği seviyorum. Hayat kurtarıyoruz, can kurtarıyoruz” dedi.

Yağcı eğitimlerin zorlu geçtiğini söyleyerek, “Eğitimlerde kadın erkek ayrımı kesinlikle yok. Kadın olduğumuz için bize tolerans göstermiyorlar. Zorlu bir süreçti ama bence başarılı bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN DURUR DUYUYORUM”

Cankurtaran Şefi Gürkan Çetiner,yeni mesai arkadaşıyla birlikte çalışmaktan durur duyduğunu söyleyerek, “Öz güveninden dolayı kutluyorum. Çok sıkı bir eğitimden geçti. Ona rağmen başarıyla üstesinden geldi” diye konuştu.

Çetiner, pandemi nedeniyle insanların kalabalıktan uzak bölgelerde denize girmeyi tercih ettiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Covid 19 nedeniyle insanlar kimsesin olmadığı plajları tercih ediyorlar. Kontrol olmadığı, cankurtaran hizmetinin bulunmadığı plajları tercih ediyorlar. Bu hizmetin verdiği yerleri tercih ederlerse can kayıpları yaşanmaz.”

İSTANBUL'UN 38 PLAJINDA CANKURTARAN HİZMETİ

İBB, 15 Mayıs-13 Eylül 2020 döneminde verilecek plaj cankurtaran hizmetine Covid-19 salgını nedeni ile 1 Haziran'da başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul’da 487 personel ile cankurtaran hizmeti veriyor. 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda 35 adet Jet-Ski, 7 adet Zodyak Bot, 2 adet Dron (Hava Aracı), 14 adet ATV aracı, 191 adet Gözetleme Kulesi ve cankurtaranların kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları diğer malzemeler ile güveni tesis ediyor.