İBB’nin pandemi ile mücadelesi OECD'nin gündeminde

İBB’nin pandemi ile mücadelesi Avrupa’da ses getirmeye devam ediyor. EUROCITIES raporunun ardından, İBB’nin pandemi sürecinde aldığı önlemler, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) raporunda da yer buldu. Raporda İBB’nin sağladığı maddi ve sosyal yardımların üzerinde geniş kapsamlı duruldu.



Geçtiğimiz Temmuz ayında pandemi ile mücadelesinde izlediği yöntemler, EUROCITIES (Avrupa Şehirler Birliği) raporunda yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu sefer de OECD tarafından hazırlanan, “COVID-19 ile Mücadele: Küresel Çabaya Katkıda Bulunmak” adlı rapora da girdi.

Dış İlişkiler Başkanlığı ve İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) tarafından hazırlanılan raporda, ülkemizde Covid-19 vakalarının yaşanmaya başladığı Mart ayından itibaren, İBB’nin pandemiye karşı aldığı önlemler Montreal, Washington, San Francisco, New York, Los Angeles, Manchester, Yeni Delhi, Chicago, Seul, Mexico City, Yokohama, Toronto, Londra, Sydney, Tokyo ve Avrupa şehirleriyle aynı kategoride değerlendirildi.



860 BİN AİLEYE NAKİT VE ALIŞVERİŞ YARDIMI



ASKIDA FATURA RAPORDA YERİNİ ALDI

Pandemiden en çok etkilenen grupların, maddi anlamda dezavantajlı vatandaşların olduğu belirtilen raporda, 2020 Haziran ayı itibariyle İBB’nin, toplam 860 bin aileye nakit yardım ulaştırıldığı ve özel alışveriş kartları tahsis ettiği bilgisi kaydedildi.

OECD raporunun, “Yoksul ve Düşük Ücretli Çalışanlar” adlı bölümünde, Askıda Fatura’dan bahsedildi. İlgili bölümde, “İBB, çok kısa bir sürede, şehirdeki su ve gaz faturalarını ödeyemeyen 172.000'den fazla haneye yardımcı olmak için 3 buçuk milyon dolar topladı” denildi. Ayrıca, yardım talebinde bulunan ailelere, Haziran’dan itibaren 560 bin gıda paketinin İBB tarafından dağıtıldığı notu düşüldü.



ÇİFTÇİLERE YARDIM

İBB’nin pandemi boyunca yerel çiftçilere verdiği destek OECD’nin de dikkatini çekti. Raporda, şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’un çitçileri; ücretsiz fide, gübre, böcek ilaçları, dikim ve hasat mevsimlerinde ziraat mühendislerinden danışmanlık alma gibi çeşitli programlar tarafından desteklendi. Tarımsal gıda sektörünü desteklemek için süt arzı İstanbullu yerel çiftçilere kaydırıldı. İstanbul, yerel çiftçilerin ürettiği malları şehre muhtaç ailelere dağıtmayı hedefliyor. Aynı zamanda, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için 30 ton yem ve mama desteği sağlandı.”



OECD HAKKINDA

OECD’de her ülke bir büyükelçi liderliğindeki delegasyon ile temsil edilmektedir. Ekonomik kalkınma amacı güden organizasyonun görevleri, analiz, sosyal veriler sağlamak ve mali politikaları araştırmaktır. Türkiye’nin 1961’de kurucu üye statüsünde üye olduğu OECD’nin diğer üye ülkeleri; A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, Yunanistan’dır. Bu 36 üye ülkeye ek olarak Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir.