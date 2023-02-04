Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İçme suyu barajlarını çöplük olarak kullanmışlar

İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan barajlarda yaşanan kuraklık acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yıllardır sorumsuz vatandaşların attığı çöp ve atıklar İSTAÇ ekipleri tarafından toplanıyor,

04 Şubat 2023 Cumartesi 10:56
İçme suyu barajlarını çöplük olarak kullanmışlar

İçme suyu barajlarını çöplük olarak kullanmışlar

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan, il sınırları içinde bulunan 7 baraj havzasında İBB ekipleri temizlik yaptı. Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangal gibi malzemelerinde bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suların azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi. Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında 476 personel ve 83 araç ile 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı. Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelere rastlanması ise dikkat çekti.   

“BİZİM VE ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK GELECEĞİ”

İSTAÇ AŞ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uğur, çevreye duyarlı yaklaşılmasına yönelik mesaj vererek, “İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 7 baraj havzasında suların çekilmesiyle birlikte arkadaşlarımız 1 haftalık hummalı bir çalışma sonrasında yaklaşık olarak 26 ton atık topladı. İçme suyu havzaları bizim ve çocuklarımızın ortak geleceği. Çöplerimizi çevreye değil çöp kutularına atarak hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
İBBBarajlarIski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
İstanbul'da karla mücadelede akıllı sistem devrede
İstanbul'da karla mücadelede akıllı sistem devrede
Soylu | Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor
Soylu | Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor
CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar
İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Bilim insanından İstanbul için uyarı | 2 aylık su kaldı
Bilim insanından İstanbul için uyarı | 2 aylık su kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim