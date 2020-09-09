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İdlib komutanı Sezgin Paşa, kalbine yenik düştü

İdlib'de devam eden harekatın komutanlığını yürüten Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 23:30
İdlib komutanı Sezgin Paşa, kalbine yenik düştü

İdlib komutanı Sezgin Paşa, kalbine yenik düştü


Suriye'de yürütülen çok sayıda harekata komuta eden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Sezgin komutanın şehadet haberi sosyal medyada güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tarafından duyrulmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ERDOĞAN'DAN TUĞGENERALİN AİLESİNE TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İdlibSezgin Erdoğanşehit
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