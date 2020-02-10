İdlib'te bir hafta içinde ikinci kalleş saldırı | 5 şehidimiz var

İdlib'te bir hafta sonra ikinci kalleş saldırı , 5 şehidimiz var, 5 asker yaralı



Suriye'den acı haber, önceki gün TSK konvoyuna bir hafta önce düzenlenen kalleş saldırının ardından ikinci saldırı. Taftanaz'da TSK gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de rejim güçlerinin ateşi sonrası 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından rejime ait belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı bildirildi. Bölgede çatışmalar halen devam ediyor.



İdlib'de rejim güçlerinin ateşi sonrası 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Bir hafta önce düzenlenen saldırıda 8 askerimiz şehit düşmüştü.

Taftanaz'da bulunan TSK noktasına yapılan saldırının ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede rejim kontrolündeki bölgelerde belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından AK Parti genel merkezine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiriyor.



GEREKLİ CEVABI TSK VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir. Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ACI HABERLE YÜREĞİMİZ YANDI

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu da İdlib'de gerçekleşen saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de İdlib'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Akşener, "Suriye rejim güçlerinin saldırısında Şehit düşen kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan toprağının kara bağrında, sıradağlar gibi duran yiğitlerimizin mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.