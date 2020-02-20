İdlib'te yine saldırı, 2 askerimiz şehit, 5 yaralı var



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan üs noktalarına düzenlenen havanlı saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. " ifadelerine yer verildi.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir" denildi.