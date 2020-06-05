Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İdlib'ten acı haber | 1 asker şehit, 2 yaralımız var

Terör örgütü yandaşlarınca İdlib'te zırhlı ambulansa ağır silanlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında bir askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı

05 Haziran 2020 Cuma 22:54
İdlib'ten acı haber | 1 asker şehit, 2 yaralımız var

İdlib'ten acı haber | 1 asker şehit, 2 yaralımız var


İdlib'de bir ambulansa yönelik ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Terör örgütü yandaşlarınca İdlib'te zırhlı ambulansa ağır silanlarla saldırı düzenlendi. 

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğunu iki askerin de yaralandığını açıkladı.  Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Son Güncelleme: 06.06.2020 03:33
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaİdlibHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Koronavirüs 5 haziran raporu | Can kayıplarımız azalıyor
Koronavirüs 5 haziran raporu | Can kayıplarımız azalıyor
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Haftasonu sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Haftasonu sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor
Her insan doğaya 210 ağaç borçlu
Her insan doğaya 210 ağaç borçlu
Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı
Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Pestisitlere dayalı tarım sistemi değişecek
Pestisitlere dayalı tarım sistemi değişecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim