Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İdlib'ten acı haber | 2 şehidimiz var

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

11 Eylül 2021 Cumartesi 11:19
İdlib'ten acı haber | 2 şehidimiz var

İdlib'ten acı haber | 2 şehidimiz var


Suriye'den acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.


Suriye İdlib'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal sırasında düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. 

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
İdlibTerör Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman yangını mı, ormansızlaşma mı?
Orman yangını mı, ormansızlaşma mı?
Koronavirüs 16 ve 22 yaşındaki iki genci ölüme götürdü
Koronavirüs 16 ve 22 yaşındaki iki genci ölüme götürdü
Kömür torbasından meteor çıktı | Gramına 45 dolar istiyor
Kömür torbasından meteor çıktı | Gramına 45 dolar istiyor
Doğalgazı olan evlere bile kömür dağıttılar
Doğalgazı olan evlere bile kömür dağıttılar
Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti
Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti
Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama
Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama
Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar
Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar
Maske karşıtı kadın yine rezalet çıkardı
Maske karşıtı kadın yine rezalet çıkardı
Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı
Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı
SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar
SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim