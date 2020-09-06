İdlib'ten acı haber, Onbaşı Serdar Aslan şehit oldu
Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen silahlı saldırıda bir askerimizin şehit düştüğü açıklandı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk askerine yönelik teröristlerce yapılan hain saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28), şehit oldu. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Aslan'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.
EN SON DÜN AKŞAM AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞ
Aslen Şanlıurfa Bozova nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Şehit Serdar Aslan'ın en son dün akşam saatlerinde ailesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan Serdar Aslan için bir taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 6 Eylül 2020 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kaderli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.