Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İETT, 2023'de 16 milyon 60 bin sefer düzenledi

İETT'de toplu yolcu taşıma araçları geçtiğimiz yıl içinde dünyanın etrafını 10 bin kez kat edecek sefer düzenledi ve neredeyse Çin nüfusu kadar yolcu taşıdı.

31 Aralık 2023 Pazar 14:36
İETT, 2023'de 16 milyon 60 bin sefer düzenledi






İETT 2023'de 16 milyon 60 bin sefer düzenledi


İETT, yaklaşık 10 bin personeli ile İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiriyor. 2023 yılında otobüs ve metrobüs seferi ile Dünya’nın etrafını 10 bin kez dolaşacak mesafede yol kat edildi. 

2023 yılında otobüs ile yapılan sefer sayısı 14 milyon 700 bin, metrobüs hattında yapılan sefer sayısı ise 1 milyon 900 bin olup toplamda 16 milyon 600 bin sefer yapıldı. 

İETT, İstanbul’un merkezi noktalarına koyduğu seferler ile İstanbullulara gece yolculuk yapma imkanı sunuyor. 11 adet gece hattında 2023 yılında 47 bin 700 sefer ile toplamda 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti. 

ÇİN NÜFUSUNA YAKIN YOLCULUK 

İETT, 2023 yılında otobüs ve metrobüsler aracılığıyla 1 milyar 350 milyon, yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirdi. Sadece otobüs ile yapılan yolculuk sayısı, 2022 yılına göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı. 

6 EKİM’DE 1 MİLYON 25 BİN YOLCU SAYISI İLE REKOR KIRILDI 

Metrobüs, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hızlı ve konforlu ulaşım sağlıyor. 2023 yılında sadece metrobüs ile yapılan yolculuk sayısı 288 milyon olup yaklaşık Endonezya nüfusu kadar. 

6 Ekim’de metrobüs ulaşımında gerçekleştirilen yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim’de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 bin ile rekor seviyeye ulaştı. 

ADALAR’DA ESTONYA NÜFUSU KADAR YOLCULUK GERÇEKLEŞTİ 

2023 yılında Adalar’da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti. 

Tünel hattında ise 4 milyon yolculuk yapıldı

Anahtar Kelimeler:
2023 RakamlarıYolcu TaşımaİETTİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş
Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş
Prof. Dr. Yılmazer Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi
Prof. Dr. Yılmazer Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi
Fenerli İrfan Can Kahveci'den Atatürk fotoğraflı paylaşım
Fenerli İrfan Can Kahveci'den Atatürk fotoğraflı paylaşım
İBB, gece hatları seferleri artırıldı
İBB, gece hatları seferleri artırıldı
İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir
İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir
AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye
AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye
Şehitlere saygı yürüyüşünde gülen AKP'lilere tepkiler yağdı
Şehitlere saygı yürüyüşünde gülen AKP'lilere tepkiler yağdı
Diyanet'ten nişanlı kızlara 'Kayın peder elini öpmeyin' fetvası
Diyanet'ten nişanlı kızlara 'Kayın peder elini öpmeyin' fetvası
Cami avlusunda AKP'li adaydan provakasyon
Cami avlusunda AKP'li adaydan provakasyon
Kar yolları kapattı, çok sayıda ilde eğitime ara verildi
Kar yolları kapattı, çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim