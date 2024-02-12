İETT araçları her gün titizlikle temizleniyor



İstanbul’da hizmet veren tüm İETT araçları her gün uzman ekipler tarafından detaylı olarak temizleniyor. İETT’nin 16 farklı garajında gerçekleştirilen bu çalışmalar ile araç içleri hijyen hale getirilerek yeniden sefere hazırlanıyor.

3500 ARAÇ HER GÜN TEMİZLENİYOR

İBB’nin köklü kurumu İETT, İstanbul’un her noktasında her gün yaklaşık 6 bin 500 araç toplu taşıma hizmeti veriyor.

İETT’nin kendi filosunda yer alan ve sayısı 3 bin 500’ün üzerindeki araçlar her gün görev sonrasında hummalı bir temizlik çalışmasına giriyor.

İETT’nin 16 farklı garajında gerçekleştirilen bu çalışmalar ile otobüslerin yolcu ile ilgili olan her noktası özel temizlik ürünleri ile detaylı olarak temizleniyor ve araç içleri hijyen hale getiriliyor.

Tüm bu çalışmalara ek olarak tüm araçlar tüm araçlar her ay, daha kapsamlı temizlik işleminden de geçiriliyor. Böylece İETT araçları, 16 milyon İstanbullu için her sabah yeniden ve tertemiz sefere çıkmış oluyor.