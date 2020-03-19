İETT'de Ateşi olan direksiyon başına geçemiyor





Dünyayı saran koronavirüsle mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla yoğun temasta olan birimlerinde önlemlerini artırıyor. İBB, Koronavirüsle mücadelede yeni bir önlemi daha yaşama geçirdi. İETT şoförlerinin, direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlattı. Buna göre yüksek ateş tespit edilen şoförler, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca, şoförleri ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla araçlara, şoför koruma kabinleri yerleştirilmesi için harekete geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüse karşı aldığı önemlere bir yenisini daha ekledi. İETT, şoförlerin göreve başlamadan ve tamamladıktan sonra, ateşlerini ölçme uygulamasını başlattı. Ateşinin yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmiyor. Şoför, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. İETT’de, şoförlerin işbaşı yaptığı 16 farklı noktada yaşama geçirilen uygulama ile Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele, daha geniş bir alana yayılmış oldu. Uygulamayla, otobüs içindeki yolculara, şoför kaynaklı bir bulaşmanın önüne geçilmesi amaçlandı.

Diğer yandan, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma başlatıldı. Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla, geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi. Böylece, İETT şoförlerinin yolculardan hastalık kapma endişesi olmadan, gönül rahatlığıyla görevlerine odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak; kullanılan elektronik donanıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak.