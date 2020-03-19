İETT'de Ateşi olan direksiyon başına geçemiyor
Dünyayı saran koronavirüsle mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla yoğun temasta olan birimlerinde önlemlerini artırıyor. İBB, Koronavirüsle mücadelede yeni bir önlemi daha yaşama geçirdi. İETT şoförlerinin, direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlattı. Buna göre yüksek ateş tespit edilen şoförler, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca, şoförleri ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla araçlara, şoför koruma kabinleri yerleştirilmesi için harekete geçildi.
Diğer yandan, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma başlatıldı. Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla, geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi. Böylece, İETT şoförlerinin yolculardan hastalık kapma endişesi olmadan, gönül rahatlığıyla görevlerine odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak; kullanılan elektronik donanıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak.