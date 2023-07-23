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İETT'de Pendik - Kadıköy hattında danslı yolculuk

İstanbul'un en eğlenceli şehiriçi yolculuğu Kadıköy Pendik hattında gerçekleşti. Çift katlı otobüsün üst katında bir grup yolcunun danslı eğlencesine diğer yurttaşlar da katıldı.

23 Temmuz 2023 Pazar 22:45
İETT'de Pendik - Kadıköy hattında danslı yolculuk


İETT'de Pendik - Kadıköy hattında danslı yolculuk



Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular grubun dansını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da eşlik etti.


İstanbul’da Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü,  gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. 

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

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İETTPendikKartalKadıköyOtobüste Dans
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