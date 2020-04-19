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İETT'den hastanelere özel servis rekor kırdı

İETT sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri, yaşamsal kamu hizmeti veren personelin göreve gidiş ve dönüşlerini dikkate alarak titiz bir çalışma yaptı.

19 Nisan 2020 Pazar 16:28
İETT'den hastanelere özel servis rekor kırdı

İETT'den hastanelere özel servis rekor kırdı

İETT, kahraman sağlık personelinin çalışma yerlerine ulaşmasını sağlamak için İstanbul’daki tüm kamu ve özel hastanelerle temas kurdu, isteyen her hastane için araç tahsis etti. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince çalışmak zorunda olanlar için Cumartesi günü 4 bin 767 otobüs seferi düzenlendi.


İETT sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri, yaşamsal kamu hizmeti veren personelin göreve gidiş ve dönüşlerini dikkate alarak titiz bir çalışma yaptı. Sefer sayılarını buna göre düzenledi. Hastane yönetimleriyle doğrudan temasa geçerek servis hizmeti vermeyi önerdi.


238 HASTANE ARANDI


Geçtiğimiz hafta bazı sağlık personelinin çalışma alanlarına ulaşmada sıkıntı yaşaması üzerine İETT hafta içi İstanbul’da bulunan 238 hastane başhekimliği ile temas kurdu, otobüs tahsis talepleri olup olmadığını sordu. Temas kurulan 110 hastane başhekimliği tahsis talebi olmadığını belirtti. 21 hastane olumlu veya olumsuz geri dönüş yapmazken, 41 hastaneye otobüs tahsis edildi. 66 hastane ise çalışma yapıp geri dönüleceği şeklinde yanıt verdi ancak dönüş yapmadı.


Tahsis talebinde bulunan hastanelere toplu taşımanın olmadığı yer ve zamanlar için, sosyal mesafe kuralı gözetilerek araç verildi. Ayrıca bazı hastanelere, yapılan planlama gereği personelini evden toplayıp hastaneye götürme ve hastaneden alıp evlerine bırakma hizmeti de verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da belirttiği gibi talep eden her hastanenin araç tahsisi gerçekleştirildi.


ANINDA 100 EK SEFER


İETT ayrıca Cumartesi ve Pazar için Emniyet Güçlerine 40, cezaevlerindeki tahliye işlemleri için de 10 araç tahsis etti. İETT sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 445 hatta sabah 07 ile 10 ve akşam 17 ile 20 saatleri arasında 4 bin 667 sefer düzenledi. 153 hattını arayan vatandaşların talepleri için, yedekte bekletilen araçlardan 100 tanesi de hemen sefere çıkartılarak İstanbulluları işlerine ulaştırdı.


Metrobüs hattında ise sabah 06 ile 10 ve akşam 17 ile 20 saatleri arasında toplam 240 araçla, 5 dakikada bir sefer düzenlenerek hizmet veriliyor.


SALGIN DÖNEMİNDE KAT EDİLEN MESAFE ARTTI


Normalde günde 3 milyona yakın yolcu taşınırkensokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü 27 bin yolcu taşındı. Metrobüs hattında ise günlük 1 milyon olan yolcu sayısı Cumartesi 8 bin 318’e düştü.


İETT, salgın nedeniyle otobüslerde güvenli mesafe uygulaması başlatıldığı için, sokağa çıkma kısıtlamasını olmadığı normal günlerde sefer sayısını artırdı. Şubat ayında toplam 17 milyon 967 bin 459 kilometre yol kat eden İETT araçları, güvenli mesafe uygulamasının ardından Mart ayında 18 milyon 416 bin 315 kilometre yaptı.


TECRİTLİ PERSONEL DE EVDEN ÇALIŞIYOR


Covit-19 salgınının en çok etkilediği il olan İstanbul’da maalesef İETT personeli de virüsten etkilendi. Başta Metrobüs Daire Başkanı olmak üzere, Filo komuta merkezinde çalışan arkadaşlarımızın yarısı evde tecrit altında. Buna rağmen İETT’nin bu personeli fedakarcaevden çalışmaya devam ediyorlar. Bu personel, büroda çalışan arkadaşlarıyla internet üzerinden 24 saat iletişim içinde kalarak koordineli bir şekilde bütün filonun izlenmesinde rol alıyorlar, aksaklıkların giderilmesi için bütün önlemleri programlayıp komuta merkezine destek veriyorlar.


ZABITA DA SAĞLIKÇIKLARI HASTANELERE YETİŞTİRDİ


Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine ulaşımları konusunda destek sağlıyor. Zabıta ekipleri, önceki hafta sonu büyük çoğunluğu sağlık çalışanı olan 234 kamu görevlisini görev yerlerine yetiştirirken, Cumartesi günü de 66 sağlık ve eczane görevlisine aynı hizmeti verdi.

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