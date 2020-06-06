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İETT, 'En Yeşil Ofis' araştırmasında özel kurumları solladı

Dünya Çevre Günü öncesi Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, çevre duyarlılığı yüksek kurumlar arasında İETT yerini aldı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 10:28
İETT, 'En Yeşil Ofis' araştırmasında özel kurumları solladı

İETT, 'En Yeşil Ofis' araştırmasında özel kurumları solladı


Çevreye duyarlı çalışmalarıyla çok sayıda uluslararası platformda adını  duyuran İETT, 'En Yeşil Ofis' araştırmasında özel sektör kurumlarını bile geride bırakarak ön sıralarda yer almayı başardı. İETT'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre her gün 4 milyona yakın yolcu taşıyan kurum, geleneksel çevre politikalarını, vatandaşlarla paylaşmaya özen gösteriyor.İETT, söz konusu araştırmaya Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamasıyla girdi. Söz konusu araştırma enVision tarafından yapılmıştı.

Çevreye duyarlı projeleri ile adından sıkça söz ettiren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçtikten sonra iş süreçlerinde kesintisiz bir otomasyon sağladığı gibi kağıt tüketiminde çok ciddi bir tasarruf elde etti.

İETT sağladığı kağıt tasarrufu ile her yıl gerçekleştirilen En Yeşil Ofis araştırmasının bu yıl açıklanan sonuçlarına göre ilk sıralarda yer buldu. Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde İETT’de elektronik işlemlere bağlı olarak azalan kağıt miktarı sayesinde 915 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 4,5 milyon litre su tasarrufu sağlandı, 258 ton karbondioksit salınımı engellendi ve 18 ton katı atık önlendi. Böylelikle söz konusu sürede, yaklaşık 7,5 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanmaya başladıktan sonra kurumda iş süreçlerini optimize ederek ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

İETT su ve karbon ayak izini de düşürüyor

İETT günde 4 milyona yakın İstanbulluyu sevdiklerine ulaştırıyor. Bu hizmeti 6 bin 274 araçla sağlayan İETT, araçlarına 13 garajda bakım hizmeti veriyor. Bu garajların şimdilik 6’sında kurulan fiziksel ve kimyasal arıtma sayesinde, atık suların geri kazanımı sağlanıyor. İETT bu sayede kullandığı suyun yüzde 40’ını geri dönüştürüyor.


İETT garajlarında sağlanan yıllık su tasarrufu 84 bin 729 metreküp. 4 kişilik bir ailenin günde 13 metreküp su tükettiği var sayıldığında, bu tasarruf miktarı, 4 kişilik bir ailenin 543 yıllık tüketimine denk geliyor.

İETT’nin su ayak izini düşürmeye yönelik çalışmaları National Geographic kanalının da dikkatini geçti. İETT garajları, geçen yıl yapılan “25 litre” adlı belgeselde geniş şekilde yer buldu. https://www.natgeotv.com/tr/belgeseller/natgeo/25-litre

İETT, kullandığı 6 bin 274 aracın karbon salımını da takip ediyor. Filosundaki araçların düzenli şekilde bakımlarını yaparak emisyon ölçümlerini sürekli izliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İETTİBB
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