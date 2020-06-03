

İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor

Koronavriüsle mücadele kapsamında, vatandaşlarla en çok yakın mesafede çalışmak zorunda kalan İETT otobüs sürücülerine özel 100 bin adet maske satın alındı.

İBB'nin İETT sürücüleri için satın aldığı dayanıklı maskelerin fiyatlarının fazla olduğu iddialarına İBB'den açıklama geldi.

İETT şoförleri için pandemi döneminde satın alınan maskelerle ilgili yaratılmak istenen gündem, zorlama, amacı görmezden gelen, iyi niyetli olmayan iddialardır. Salgın döneminde en zor görevi yapan meslek grupları arasında yer alan İETT şoförlerinin sağlığını korumak İBB’nin de iştiraki İETT’nin de en öncelikli görevidir.

Bugün, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, İETT’nin Mayıs ayında satın aldığı maskelerle ilgili bazı haber, değerlendirme ve iddialar yer almıştır. İBB olarak öncelikle belirtmek isteriz ki salgın döneminde en zor görev yapan meslek grupları arasında İETT şoförleri de başta gelmekte. Bu çalışma arkadaşlarımızın sağlıklarını, her dönem olduğu gibi pandeminin en yaygın olduğu süreçte de korumak gerekiyor. Bu nedenle, İETT şoförlerinin kullanması amacıyla 100 bin özel nitelikli maske satın alması yoluna gidilmiştir. Satın alma işlemi salgın nedeniyle mevzuatın izin verdiği şekilde doğrudan alım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Alınan maskeler 12 saat dayanıklıdır. Diğer maskelerden farklı olarak sıvı geçirmezdir. Hastalığın sıvı teması ile yayılma ihtimali yüksek olduğundan böylesi maskelerin tercih edilmesi İETT şoförlerinin sağlığı için en doğru karardır. Ayrıca bu maskeler elle iplik dikişi değil makine marifetiyle ultrasonik şerit dikişlidir. Yine kulakta bir rahatsızlık yaratmaması için halkaları şerit esneklik taşımaktadır. Koruma özelliğinin daha yüksek olması için diğerlerinden daha büyük ebatlı maskeler tercih edilmesi yoluna da gidilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.