Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İETT sokağa çıkma yasağında seferlerini seylertti

Koronavirüs nedeniyle ilan edilen soğa çıkma yasağı süresince, İETT kamu görevi yapanlar için seferlerini seyrelterek sürdürüyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:11
İETT sokağa çıkma yasağında seferlerini seylertti


İETT sokağa çıkma yasağında seferlerini seylertti

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen soğa çıkma ysağı sürüsince İstanbul'da İETT kamu görevi yapanlar için sefer düzenledi.

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak

Sefer takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için: Sokağa çıkma yasağında hizmet verecek

 YARIM SAATTE BİR ÇALIŞACAK HATLAR
SABAH SERVİSLERİ AKŞAM SERVİSLERİ
HAT
KODU		 HAT ADI KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
7:00
7:30
8:00
8:30		 KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
8:00
8:30
9:00
9:30		 KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
17:00
17:30
18:00
18:30		 KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
18:00
18:30
19:00
19:30
97 GÜNEŞLİ - BEYAZIT GÜNEŞLİ   BEYAZIT  BEYAZIT GÜNEŞLİ 
146 BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR BAKIRKÖY BAKIRKÖY BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR   YENİKAPI  YENİKAPI BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR 
303 SİLİVRİ - YENİBOSNA METRO SİLİVRİ   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO SİLİVRİ 
418 HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ HADIMKÖY   İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ  İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ HADIMKÖY 
76O AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ - OTOGAR AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ   OTOGAR  OTOGAR AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ 
147 ŞAHİNTEPE - AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ ŞAHİNTEPE   AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ  AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ ŞAHİNTEPE 
98 FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR - BAKIRKÖY FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP 
76D BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM BAHÇEŞEHİR / ESENKENT   TAKSİM  TAKSİM BAHÇEŞEHİR / ESENKENT 
89C BAŞAKŞEHİR METROKENT-TAKSİM FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP   TAKSİM  TAKSİM FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP 
93M ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY ZEYTİNBURNU   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY ZEYTİNBURNU 
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER YUNUS EMRE MAHALLESİ   VEZNECİLER  VEZNECİLER YUNUS EMRE MAHALLESİ 
97M GÜNEŞLİ - MECİDİYEKÖY GÜNEŞLİ   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY GÜNEŞLİ 
62 KAĞITHANE / GÜLTEPE - KABATAŞ KAĞITHANE / GÜLTEPE   KABATAŞ  KABATAŞ KAĞITHANE / GÜLTEPE 
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT ESENTEPE BEYAZIT BEYAZIT ESENTEPE
336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ SULTANÇİFTLİĞİ   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ SULTANÇİFTLİĞİ 
92Ş YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - MECİDİYEKÖY YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA 
36L MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ MESCİDİSELAM   BEŞİKTAŞ  BEŞİKTAŞ MESCİDİSELAM 
98S K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - BAKIRKÖY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ 
36T CEBECİ - TAKSİM CEBECİ   TAKSİM  TAKSİM CEBECİ 
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP 
49 YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ YUNUS EMRE MAHALLESİ ŞİŞLİ ŞİŞLİ YUNUS EMRE MAHALLESİ
48A GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME GÖKTÜRK   KAZLIÇEŞME  KAZLIÇEŞME GÖKTÜRK 
91E GÖZTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT GÖZTEPE MAHALLESİ BEYAZIT BEYAZIT GÖZTEPE MAHALLESİ
37E YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ YILDIZTABYA   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ YILDIZTABYA 
79KM KAYABAŞI KİPTAŞ-MECİDİYEKÖY KAYABAŞI KİPTAŞ MECİDİYEKÖY MECİDİYEKÖY KAYABAŞI KİPTAŞ
41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI SEYRANTEPE   TOPKAPI  TOPKAPI SEYRANTEPE 
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ HALKALI   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ HALKALI 
55 GAZİOSMANPAŞA - ŞİŞLİ GAZİOSMANPAŞA   ŞİŞLİ  ŞİŞLİ GAZİOSMANPAŞA 
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ YUNUS EMRE MAHALLESİ ŞİŞLİ MERKEZ ŞİŞLİ MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ
77 ŞİŞLİ - YENİKAPI ŞİŞLİ   YENİKAPI  YENİKAPI ŞİŞLİ 
35C KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM KOCAMUSTAFAPAŞA  TAKSİM TAKSİM KOCAMUSTAFAPAŞA 
41E AYAZAĞA - KABATAŞ AYAZAĞA KABATAŞ KABATAŞ AYAZAĞA
336 ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ ARNAVUTKÖY   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ ARNAVUTKÖY 
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM GAZİOSMANPAŞA HARBİYE HARBİYE GAZİOSMANPAŞA
89K K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ - AKSARAY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ   AKSARAY  AKSARAY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ 
401 ÇATALCA - YENİBOSNA METRO ÇATALCA   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO ÇATALCA 
29D FERAHEVLER - KABATAŞ FERAHEVLER   KABATAŞ  KABATAŞ FERAHEVLER 
36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ CEBECİ   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ CEBECİ 
152 HACIOSMAN METRO - ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA HACIOSMAN METRO   ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA  ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA HACIOSMAN METRO 
31 YENİBOSNA KUYUMCUKENT - YENİKAPI KUYUMCUKENT YENİKAPI YENİKAPI KUYUMCUKENT
142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS YEŞİLKENT   AVCILAR METROBÜS  AVCILAR METROBÜS YEŞİLKENT 
73 YENİBOSNA METRO- TAKSİM YENİBOSNA METRO TAKSİM TAKSİM YENİBOSNA METRO
448 MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO MİMARSİNAN   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO MİMARSİNAN 
141M K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - MECİDİYEKÖY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ 
29C TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ TARABYAÜSTÜ KABATAŞ KABATAŞ TARABYAÜSTÜ
97GE GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ GÜNEŞLİ   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ GÜNEŞLİ 
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM ORTAKÖY DEREBOYU   TAKSİM  TAKSİM ORTAKÖY DEREBOYU 
93T ZEYTİNBURNU - TAKSİM ZEYTİNBURNU   TAKSİM  TAKSİM ZEYTİNBURNU 
400A YEŞİLKENT / BEYKENT - YENİBOSNA METRO YEŞİLKENT / BEYKENT   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO YEŞİLKENT / BEYKENT 
92B YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - BEYAZIT YENİ MAHALLE METRO BEYAZIT BEYAZIT YENİ MAHALLE METRO
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA   DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA 
37Y YILDIZTABYA - VEZNECİLER YILDIZTABYA   VEZNECİLER  VEZNECİLER YILDIZTABYA 
27E ŞİRİNTEPE - KABATAŞ ŞİRİNTEPE KABATAŞ KABATAŞ ŞİRİNTEPE
86V EYÜPSULTAN - VEZNECİLER EYÜPSULTAN   VEZNECİLER  VEZNECİLER EYÜPSULTAN 
49Z YEŞİLPINAR - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS YEŞİLPINAR ZİNCİRLİKUYU METROBÜ ZİNCİRLİKUYU METROBÜ YEŞİLPINAR
42T BAHÇEKÖY - TAKSİM BAHÇEKÖY   TAKSİM  TAKSİM BAHÇEKÖY 
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ CENDERE PARKI ŞİŞLİ MERKEZ ŞİŞLİ MERKEZ CENDERE PARKI
336M ARNAVUTKÖY - MECİDİYEKÖY ARNAVUTKÖY   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY ARNAVUTKÖY 
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ KARADOLAP MAHALLESİ EMİNÖNÜ EMİNÖNÜ KARADOLAP MAHALLESİ
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI YUNUS EMRE MAHALLESİ   TOPKAPI  TOPKAPI YUNUS EMRE MAHALLESİ 
48N EMNİYETTEPE - TAKSİM EMNİYETTEPE ELMADAĞ ELMADAĞ EMNİYETTEPE
48 GÖKTÜRK - MECİDİYEKÖY GÖKTÜRK   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY GÖKTÜRK 
29Ş İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ İSTİNYE DEREİÇİ   ŞİŞLİ  ŞİŞLİ İSTİNYE DEREİÇİ 
39Y YEŞİLPINAR - VEZNECİLER YEŞİLPINAR   VEZNECİLER  VEZNECİLER YEŞİLPINAR 
458 GÜRPINAR - YENİBOSNA METRO GÜRPINAR   YENİBOSNA METRO   YENİBOSNA METRO  GÜRPINAR 
DT1 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM VADİ VADİ VADİ VADİ
151 HACIOSMAN METRO - KİLYOS / DEMİRCİKÖY HACIOSMAN METRO   KİLYOS / DEMİRCİKÖY  KİLYOS / DEMİRCİKÖY HACIOSMAN METRO 
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ GAZİOSMANPAŞA EMİNÖNÜ EMİNÖNÜ GAZİOSMANPAŞA
40B SARIYER - BEŞİKTAŞ SARIYER   BEŞİKTAŞ  BEŞİKTAŞ SARIYER 
142 BOĞAZKÖY - AVCILAR METROBÜS BOĞAZKÖY   AVCILAR METROBÜS  AVCILAR METROBÜS BOĞAZKÖY 
336H HADIMKÖY TOKİ PTT - MESCİD-İ SELAM HADIMKÖY TOKİ PTT  İ SELAM İ SELAM HADIMKÖY TOKİ PTT 
38E G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY 
98B YENİBOSNA KUYUMCUKENT - BAKIRKÖY YENİBOSNA KUYUMCUKENT   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY YENİBOSNA KUYUMCUKENT 
63 KAĞITHANE / ÇELİKTEPE - KABATAŞ KAĞITHANE / ÇELİKTEPE KABATAŞ KABATAŞ KAĞITHANE / ÇELİKTEPE
70KY KURTULUŞ - YENİKAPI KURTULUŞ YENİKAPI ETKİNLİK AL YENİKAPI ETKİNLİK AL KURTULUŞ
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ EMİNÖNÜ   KULAKSIZ  KULAKSIZ EMİNÖNÜ 
79E KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR 
25E SARIYER - KABATAŞ SARIYER   KABATAŞ  KABATAŞ SARIYER 
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ EMİNÖNÜ   KULAKSIZ  KULAKSIZ EMİNÖNÜ 
142B K.S.S. HASTANESİ - BÜYÜKÇEKMECE HALKALI   BÜYÜKÇEKMECE  BÜYÜKÇEKMECE HALKALI 
41Y AYAZAĞA / KAĞITHANE - YENİKAPI AYAZAĞA / KAĞITHANE   YENİKAPI  YENİKAPI AYAZAĞA / KAĞITHANE 
89S SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU METRO SÖĞÜTLÜÇEŞME   ZEYTİNBURNU METRO  ZEYTİNBURNU METRO SÖĞÜTLÜÇEŞME 
HT20 ŞAHİNTEPESİ - YENİBOSNA METRO ŞAHİNTEPESİ   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO ŞAHİNTEPESİ 
97G YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - BEYAZIT YENİ MAHALLE METRO BEYAZIT BEYAZIT YENİ MAHALLE METRO
87 TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM TOPKAPI/EDİRNEKAPI TAKSİM TAKSİM TOPKAPI/EDİRNEKAPI
89B KÜÇÜKÇEKMECE - AKSARAY KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY   AKSARAY  AKSARAY KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY 
41C AYAZAĞA - SARIYER AYAZAĞA   SARIYER  SARIYER AYAZAĞA 
72T YEŞİLKÖY - TAKSİM YEŞİLKÖY HARBİYE HARBİYE YEŞİLKÖY
59N FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ FATİH SULTAN MEHMET ŞİŞLİ ŞİŞLİ FATİH SULTAN MEHMET
30M BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY BEŞİKTAŞ   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY BEŞİKTAŞ 
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ YEŞİLPINAR EMİNÖNÜ EMİNÖNÜ YEŞİLPINAR
47L BİNEVLER - HACIOSMAN METRO BİNEVLER    HACIOSMAN METRO   HACIOSMAN METRO BİNEVLER 
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ ŞİRİNTEPE ŞİŞLİ ŞİŞLİ ŞİRİNTEPE
49Y YEŞİLPINAR - ŞİŞLİ YEŞİLPINAR   ŞİŞLİ  ŞİŞLİ YEŞİLPINAR 
98AB ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI - BAKIRKÖY ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI 
336K YENİKÖY / KARABURUN - MESCİDİSELAM YENİKÖY / KARABURUN   MESCİDİSELAM  MESCİDİSELAM YENİKÖY / KARABURUN 
36V YAYLA MAHALLESİ - VEZNECİLER YAYLA MAHALLESİ   VEZNECİLER  VEZNECİLER YAYLA MAHALLESİ 
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ ESENTEPE MAHALLESİ   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ ESENTEPE MAHALLESİ 
336MC BOLLUCA / İMRAHOR - CEBECİ BOLLUCA / İMRAHOR   CEBECİ  CEBECİ BOLLUCA / İMRAHOR 
150 HACIOSMAN METRO - RUMELİFENERİ HACIOSMAN METRO   RUMELİFENERİ  RUMELİFENERİ HACIOSMAN METRO 
559C RUMELİ HİSARÜSTÜ - TAKSİM RUMELİ HİSARÜSTÜ   TAKSİM  TAKSİM RUMELİ HİSARÜSTÜ 
36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO ARNAVUTKÖY   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO ARNAVUTKÖY 
58N FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ FATİH SULTAN MEHMET KABATAŞ KABATAŞ FATİH SULTAN MEHMET
42HM BAHÇEKÖY - HACIOSMAN METRO BAHÇEKÖY   HACIOSMAN METRO  HACIOSMAN METRO BAHÇEKÖY 
79G KAYAŞEHİR - ZEYTİNBURNU METRO KAYAŞEHİR   ZEYTİNBURNU METRO  ZEYTİNBURNU METRO KAYAŞEHİR 
46T ÇAĞLAYAN - TOPKAPI ÇAĞLAYAN   TOPKAPI  TOPKAPI ÇAĞLAYAN 
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ KOCAMUSTAFAPAŞA   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ KOCAMUSTAFAPAŞA 
89A K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - ZEYTİNBURNU METRO K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ   ZEYTİNBURNU METRO  ZEYTİNBURNU METRO K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ 
146M FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR 1. 2. ETAPLAR-MECİDİYEKÖY FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP   MECİDİYEKÖY  MECİDİYEKÖY FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP 
77A ŞİŞLİ - VEZNECİLER ŞİŞLİ   VEZNECİLER  VEZNECİLER ŞİŞLİ 
54K KULAKSIZ - TAKSİM HASKÖY PARKI ELMADAĞ ELMADAĞ HASKÖY PARKI
58A POLİGON MAHALLESİ / REŞİTPAŞA - KABATAŞ POLİGON MAHALLESİ KABATAŞ KABATAŞ POLİGON MAHALLESİ
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ KUYUMCUKENT EMİNÖNÜ EMİNÖNÜ KUYUMCUKENT
94Y YEŞİLPINAR - BAKIRKÖY YEŞİLPINAR   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY YEŞİLPINAR 
79K KAYAŞEHİR - YENİBOSNA METRO KAYAŞEHİR   YENİBOSNA METRO  YENİBOSNA METRO KAYAŞEHİR 
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU   ŞİŞLİ  ŞİŞLİ YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU 
HT29 KIRAÇ - AVCILAR METROBÜS KIRAÇ   AVCILAR METROBÜS  AVCILAR METROBÜS KIRAÇ 
80T KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - TAKSİM KAZLIÇEŞME MARMARAY TAKSİM TÜNEL TAKSİM TÜNEL KAZLIÇEŞME MARMARAY
48T HAMİDİYE MAHALLESİ - TAKSİM HAMİDİYE MAHALLESİ GÜMÜŞSUYU PERON GÜMÜŞSUYU PERON HAMİDİYE MAHALLESİ
79B KAYAŞEHİR - BAKIRKÖY KAYAŞEHİR   BAKIRKÖY  BAKIRKÖY KAYAŞEHİR 
27SE SEYRANTEPE - KABATAŞ SEYRANTEPE   KABATAŞ  KABATAŞ SEYRANTEPE 
33 ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS 
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ BASINSİTESİ   EMİNÖNÜ  EMİNÖNÜ BASINSİTESİ 
İBB, yarım milyon gıda yardım kolisi dağıtacak
İBB, yarım milyon gıda yardım kolisi dağıtacak
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
İBB Bilim Kurulu'ndan vatandaşlara uyarılar 
İBB Bilim Kurulu'ndan vatandaşlara uyarılar 
İBB Wifi'ye 3.8 milyon kullanıcı kaydoldu
İBB Wifi'ye 3.8 milyon kullanıcı kaydoldu
İBB toplu ulaşımda vatandaşlara maske dağıtıyor
İBB toplu ulaşımda vatandaşlara maske dağıtıyor
İBB'den sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske desteği
İBB'den sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske desteği
İETT'de Ateşi olan direksiyon başına geçemiyor 
İETT'de Ateşi olan direksiyon başına geçemiyor 
Son Güncelleme: 11.04.2020 09:21
Anahtar Kelimeler:
İETTİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri
Sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri
Son dakika haber | 31 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor
Son dakika haber | 31 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor
Can kaybı Türkiye'de bini, dünyada 100 bini geçti
Can kaybı Türkiye'de bini, dünyada 100 bini geçti
Sosyal medyada muhalifler yandı | Torba yasa ile yorumlara engel geliyor
Sosyal medyada muhalifler yandı | Torba yasa ile yorumlara engel geliyor
Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı
Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
İstanbullu'nun maskesini İSMEK üretiyor
İstanbullu'nun maskesini İSMEK üretiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim