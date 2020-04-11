İETT sokağa çıkma yasağında seferlerini seylertti
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen soğa çıkma ysağı sürüsince İstanbul'da İETT kamu görevi yapanlar için sefer düzenledi.
İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.
İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak
Sefer takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için: Sokağa çıkma yasağında hizmet verecek
|
YARIM SAATTE BİR ÇALIŞACAK HATLAR
|SABAH SERVİSLERİ
|AKŞAM SERVİSLERİ
|HAT
KODU
|HAT ADI
|KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
7:00
7:30
8:00
8:30
|KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
8:00
8:30
9:30
|KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
17:00
17:30
18:00
18:30
|KALKIŞ YERİ ve SAATLERİ
18:00
18:30
19:00
19:30
|97
|GÜNEŞLİ - BEYAZIT
|GÜNEŞLİ
|BEYAZIT
|BEYAZIT
|GÜNEŞLİ
|146
|BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY
|BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR
|146T
|BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
|BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR
|YENİKAPI
|YENİKAPI
|BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR
|303
|SİLİVRİ - YENİBOSNA METRO
|SİLİVRİ
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|SİLİVRİ
|418
|HADIMKÖY - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ
|HADIMKÖY
|İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ
|İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ
|HADIMKÖY
|76O
|AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ - OTOGAR
|AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
|OTOGAR
|OTOGAR
|AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
|147
|ŞAHİNTEPE - AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
|ŞAHİNTEPE
|AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
|AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
|ŞAHİNTEPE
|98
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR - BAKIRKÖY
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|76D
|BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM
|BAHÇEŞEHİR / ESENKENT
|TAKSİM
|TAKSİM
|BAHÇEŞEHİR / ESENKENT
|89C
|BAŞAKŞEHİR METROKENT-TAKSİM
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|TAKSİM
|TAKSİM
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|93M
|ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY
|ZEYTİNBURNU
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|ZEYTİNBURNU
|38B
|YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|97M
|GÜNEŞLİ - MECİDİYEKÖY
|GÜNEŞLİ
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|GÜNEŞLİ
|62
|KAĞITHANE / GÜLTEPE - KABATAŞ
|KAĞITHANE / GÜLTEPE
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|KAĞITHANE / GÜLTEPE
|36ES
|ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT
|ESENTEPE
|BEYAZIT
|BEYAZIT
|ESENTEPE
|336E
|SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ
|SULTANÇİFTLİĞİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|SULTANÇİFTLİĞİ
|92Ş
|YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - MECİDİYEKÖY
|YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA
|36L
|MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ
|MESCİDİSELAM
|BEŞİKTAŞ
|BEŞİKTAŞ
|MESCİDİSELAM
|98S
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - BAKIRKÖY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|36T
|CEBECİ - TAKSİM
|CEBECİ
|TAKSİM
|TAKSİM
|CEBECİ
|78
|BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|49
|YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|48A
|GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME
|GÖKTÜRK
|KAZLIÇEŞME
|KAZLIÇEŞME
|GÖKTÜRK
|91E
|GÖZTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT
|GÖZTEPE MAHALLESİ
|BEYAZIT
|BEYAZIT
|GÖZTEPE MAHALLESİ
|37E
|YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ
|YILDIZTABYA
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|YILDIZTABYA
|79KM
|KAYABAŞI KİPTAŞ-MECİDİYEKÖY
|KAYABAŞI KİPTAŞ
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|KAYABAŞI KİPTAŞ
|41ST
|SEYRANTEPE - TOPKAPI
|SEYRANTEPE
|TOPKAPI
|TOPKAPI
|SEYRANTEPE
|BN1
|HALKALI - EMİNÖNÜ
|HALKALI
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|HALKALI
|55
|GAZİOSMANPAŞA - ŞİŞLİ
|GAZİOSMANPAŞA
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|GAZİOSMANPAŞA
|49G
|YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|ŞİŞLİ MERKEZ
|ŞİŞLİ MERKEZ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|77
|ŞİŞLİ - YENİKAPI
|ŞİŞLİ
|YENİKAPI
|YENİKAPI
|ŞİŞLİ
|35C
|KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM
|KOCAMUSTAFAPAŞA
|TAKSİM
|TAKSİM
|KOCAMUSTAFAPAŞA
|41E
|AYAZAĞA - KABATAŞ
|AYAZAĞA
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|AYAZAĞA
|336
|ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ
|ARNAVUTKÖY
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|ARNAVUTKÖY
|55T
|GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
|GAZİOSMANPAŞA
|HARBİYE
|HARBİYE
|GAZİOSMANPAŞA
|89K
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ - AKSARAY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ
|AKSARAY
|AKSARAY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ / İNÖNÜ MAHALLESİ
|401
|ÇATALCA - YENİBOSNA METRO
|ÇATALCA
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|ÇATALCA
|29D
|FERAHEVLER - KABATAŞ
|FERAHEVLER
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|FERAHEVLER
|36CE
|CEBECİ - EMİNÖNÜ
|CEBECİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|CEBECİ
|152
|HACIOSMAN METRO - ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA
|HACIOSMAN METRO
|ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA
|ZEKERİYAKÖY / KISIRKAYA
|HACIOSMAN METRO
|31
|YENİBOSNA KUYUMCUKENT - YENİKAPI
|KUYUMCUKENT
|YENİKAPI
|YENİKAPI
|KUYUMCUKENT
|142F
|YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS
|YEŞİLKENT
|AVCILAR METROBÜS
|AVCILAR METROBÜS
|YEŞİLKENT
|73
|YENİBOSNA METRO- TAKSİM
|YENİBOSNA METRO
|TAKSİM
|TAKSİM
|YENİBOSNA METRO
|448
|MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO
|MİMARSİNAN
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|MİMARSİNAN
|141M
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - MECİDİYEKÖY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|29C
|TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ
|TARABYAÜSTÜ
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|TARABYAÜSTÜ
|97GE
|GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ
|GÜNEŞLİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|GÜNEŞLİ
|DT2
|ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM
|ORTAKÖY DEREBOYU
|TAKSİM
|TAKSİM
|ORTAKÖY DEREBOYU
|93T
|ZEYTİNBURNU - TAKSİM
|ZEYTİNBURNU
|TAKSİM
|TAKSİM
|ZEYTİNBURNU
|400A
|YEŞİLKENT / BEYKENT - YENİBOSNA METRO
|YEŞİLKENT / BEYKENT
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|YEŞİLKENT / BEYKENT
|92B
|YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - BEYAZIT
|YENİ MAHALLE METRO
|BEYAZIT
|BEYAZIT
|YENİ MAHALLE METRO
|41AT
|AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|AYAZAĞA
|DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|AYAZAĞA
|37Y
|YILDIZTABYA - VEZNECİLER
|YILDIZTABYA
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|YILDIZTABYA
|27E
|ŞİRİNTEPE - KABATAŞ
|ŞİRİNTEPE
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|ŞİRİNTEPE
|86V
|EYÜPSULTAN - VEZNECİLER
|EYÜPSULTAN
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|EYÜPSULTAN
|49Z
|YEŞİLPINAR - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
|YEŞİLPINAR
|ZİNCİRLİKUYU METROBÜ
|ZİNCİRLİKUYU METROBÜ
|YEŞİLPINAR
|42T
|BAHÇEKÖY - TAKSİM
|BAHÇEKÖY
|TAKSİM
|TAKSİM
|BAHÇEKÖY
|65G
|KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ
|CENDERE PARKI
|ŞİŞLİ MERKEZ
|ŞİŞLİ MERKEZ
|CENDERE PARKI
|336M
|ARNAVUTKÖY - MECİDİYEKÖY
|ARNAVUTKÖY
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|ARNAVUTKÖY
|47E
|BİNEVLER - EMİNÖNÜ
|KARADOLAP MAHALLESİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|KARADOLAP MAHALLESİ
|88
|YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|TOPKAPI
|TOPKAPI
|YUNUS EMRE MAHALLESİ
|48N
|EMNİYETTEPE - TAKSİM
|EMNİYETTEPE
|ELMADAĞ
|ELMADAĞ
|EMNİYETTEPE
|48
|GÖKTÜRK - MECİDİYEKÖY
|GÖKTÜRK
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|GÖKTÜRK
|29Ş
|İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ
|İSTİNYE DEREİÇİ
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|İSTİNYE DEREİÇİ
|39Y
|YEŞİLPINAR - VEZNECİLER
|YEŞİLPINAR
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|YEŞİLPINAR
|458
|GÜRPINAR - YENİBOSNA METRO
|GÜRPINAR
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|GÜRPINAR
|DT1
|ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM
|VADİ
|VADİ
|VADİ
|VADİ
|151
|HACIOSMAN METRO - KİLYOS / DEMİRCİKÖY
|HACIOSMAN METRO
|KİLYOS / DEMİRCİKÖY
|KİLYOS / DEMİRCİKÖY
|HACIOSMAN METRO
|99A
|GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ
|GAZİOSMANPAŞA
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|GAZİOSMANPAŞA
|40B
|SARIYER - BEŞİKTAŞ
|SARIYER
|BEŞİKTAŞ
|BEŞİKTAŞ
|SARIYER
|142
|BOĞAZKÖY - AVCILAR METROBÜS
|BOĞAZKÖY
|AVCILAR METROBÜS
|AVCILAR METROBÜS
|BOĞAZKÖY
|336H
|HADIMKÖY TOKİ PTT - MESCİD-İ SELAM
|HADIMKÖY TOKİ PTT
|İ SELAM
|İ SELAM
|HADIMKÖY TOKİ PTT
|38E
|G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ
|G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY
|98B
|YENİBOSNA KUYUMCUKENT - BAKIRKÖY
|YENİBOSNA KUYUMCUKENT
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|YENİBOSNA KUYUMCUKENT
|63
|KAĞITHANE / ÇELİKTEPE - KABATAŞ
|KAĞITHANE / ÇELİKTEPE
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|KAĞITHANE / ÇELİKTEPE
|70KY
|KURTULUŞ - YENİKAPI
|KURTULUŞ
|YENİKAPI ETKİNLİK AL
|YENİKAPI ETKİNLİK AL
|KURTULUŞ
|EM1
|EMİNÖNÜ - KULAKSIZ
|EMİNÖNÜ
|KULAKSIZ
|KULAKSIZ
|EMİNÖNÜ
|79E
|KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ
|KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR
|25E
|SARIYER - KABATAŞ
|SARIYER
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|SARIYER
|EM2
|EMİNÖNÜ - KULAKSIZ
|EMİNÖNÜ
|KULAKSIZ
|KULAKSIZ
|EMİNÖNÜ
|142B
|K.S.S. HASTANESİ - BÜYÜKÇEKMECE
|HALKALI
|BÜYÜKÇEKMECE
|BÜYÜKÇEKMECE
|HALKALI
|41Y
|AYAZAĞA / KAĞITHANE - YENİKAPI
|AYAZAĞA / KAĞITHANE
|YENİKAPI
|YENİKAPI
|AYAZAĞA / KAĞITHANE
|89S
|SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU METRO
|SÖĞÜTLÜÇEŞME
|ZEYTİNBURNU METRO
|ZEYTİNBURNU METRO
|SÖĞÜTLÜÇEŞME
|HT20
|ŞAHİNTEPESİ - YENİBOSNA METRO
|ŞAHİNTEPESİ
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|ŞAHİNTEPESİ
|97G
|YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - BEYAZIT
|YENİ MAHALLE METRO
|BEYAZIT
|BEYAZIT
|YENİ MAHALLE METRO
|87
|TOPKAPI / EDİRNEKAPI - TAKSİM
|TOPKAPI/EDİRNEKAPI
|TAKSİM
|TAKSİM
|TOPKAPI/EDİRNEKAPI
|89B
|KÜÇÜKÇEKMECE - AKSARAY
|KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY
|AKSARAY
|AKSARAY
|KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY
|41C
|AYAZAĞA - SARIYER
|AYAZAĞA
|SARIYER
|SARIYER
|AYAZAĞA
|72T
|YEŞİLKÖY - TAKSİM
|YEŞİLKÖY
|HARBİYE
|HARBİYE
|YEŞİLKÖY
|59N
|FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ
|FATİH SULTAN MEHMET
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|FATİH SULTAN MEHMET
|30M
|BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY
|BEŞİKTAŞ
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|BEŞİKTAŞ
|99Y
|YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ
|YEŞİLPINAR
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|YEŞİLPINAR
|47L
|BİNEVLER - HACIOSMAN METRO
|BİNEVLER
|HACIOSMAN METRO
|HACIOSMAN METRO
|BİNEVLER
|27T
|ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ
|ŞİRİNTEPE
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|ŞİRİNTEPE
|49Y
|YEŞİLPINAR - ŞİŞLİ
|YEŞİLPINAR
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|YEŞİLPINAR
|98AB
|ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI - BAKIRKÖY
|ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|ATAKENT MAHALLESİ / HALKALI
|336K
|YENİKÖY / KARABURUN - MESCİDİSELAM
|YENİKÖY / KARABURUN
|MESCİDİSELAM
|MESCİDİSELAM
|YENİKÖY / KARABURUN
|36V
|YAYLA MAHALLESİ - VEZNECİLER
|YAYLA MAHALLESİ
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|YAYLA MAHALLESİ
|399C
|ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
|ESENTEPE MAHALLESİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|ESENTEPE MAHALLESİ
|336MC
|BOLLUCA / İMRAHOR - CEBECİ
|BOLLUCA / İMRAHOR
|CEBECİ
|CEBECİ
|BOLLUCA / İMRAHOR
|150
|HACIOSMAN METRO - RUMELİFENERİ
|HACIOSMAN METRO
|RUMELİFENERİ
|RUMELİFENERİ
|HACIOSMAN METRO
|559C
|RUMELİ HİSARÜSTÜ - TAKSİM
|RUMELİ HİSARÜSTÜ
|TAKSİM
|TAKSİM
|RUMELİ HİSARÜSTÜ
|36AY
|ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO
|ARNAVUTKÖY
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|ARNAVUTKÖY
|58N
|FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ
|FATİH SULTAN MEHMET
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|FATİH SULTAN MEHMET
|42HM
|BAHÇEKÖY - HACIOSMAN METRO
|BAHÇEKÖY
|HACIOSMAN METRO
|HACIOSMAN METRO
|BAHÇEKÖY
|79G
|KAYAŞEHİR - ZEYTİNBURNU METRO
|KAYAŞEHİR
|ZEYTİNBURNU METRO
|ZEYTİNBURNU METRO
|KAYAŞEHİR
|46T
|ÇAĞLAYAN - TOPKAPI
|ÇAĞLAYAN
|TOPKAPI
|TOPKAPI
|ÇAĞLAYAN
|35
|KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ
|KOCAMUSTAFAPAŞA
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|KOCAMUSTAFAPAŞA
|89A
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ - ZEYTİNBURNU METRO
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|ZEYTİNBURNU METRO
|ZEYTİNBURNU METRO
|K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ
|146M
|FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR 1. 2. ETAPLAR-MECİDİYEKÖY
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|MECİDİYEKÖY
|MECİDİYEKÖY
|FENERTEPE/BAŞAKŞEHİR 4.ETAP
|77A
|ŞİŞLİ - VEZNECİLER
|ŞİŞLİ
|VEZNECİLER
|VEZNECİLER
|ŞİŞLİ
|54K
|KULAKSIZ - TAKSİM
|HASKÖY PARKI
|ELMADAĞ
|ELMADAĞ
|HASKÖY PARKI
|58A
|POLİGON MAHALLESİ / REŞİTPAŞA - KABATAŞ
|POLİGON MAHALLESİ
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|POLİGON MAHALLESİ
|82
|KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ
|KUYUMCUKENT
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|KUYUMCUKENT
|94Y
|YEŞİLPINAR - BAKIRKÖY
|YEŞİLPINAR
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|YEŞİLPINAR
|79K
|KAYAŞEHİR - YENİBOSNA METRO
|KAYAŞEHİR
|YENİBOSNA METRO
|YENİBOSNA METRO
|KAYAŞEHİR
|49GB
|YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU
|ŞİŞLİ
|ŞİŞLİ
|YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU
|HT29
|KIRAÇ - AVCILAR METROBÜS
|KIRAÇ
|AVCILAR METROBÜS
|AVCILAR METROBÜS
|KIRAÇ
|80T
|KAZLIÇEŞME/YEDİKULE - TAKSİM
|KAZLIÇEŞME MARMARAY
|TAKSİM TÜNEL
|TAKSİM TÜNEL
|KAZLIÇEŞME MARMARAY
|48T
|HAMİDİYE MAHALLESİ - TAKSİM
|HAMİDİYE MAHALLESİ
|GÜMÜŞSUYU PERON
|GÜMÜŞSUYU PERON
|HAMİDİYE MAHALLESİ
|79B
|KAYAŞEHİR - BAKIRKÖY
|KAYAŞEHİR
|BAKIRKÖY
|BAKIRKÖY
|KAYAŞEHİR
|27SE
|SEYRANTEPE - KABATAŞ
|SEYRANTEPE
|KABATAŞ
|KABATAŞ
|SEYRANTEPE
|33
|ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ
|ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS
|97A
|BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ
|BASINSİTESİ
|EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ
|BASINSİTESİ