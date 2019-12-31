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İGA'da uçuşlar aksadı mı? İGA'dan açıklama geldi

Son iki gündür Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz, kara ve hava ulaşımını etkiledi. Yeni İstanbul Hava Limanı'da bu olumsuzluktan nasibini aldı.

31 Aralık 2019 Salı 13:02
İGA'da uçuşlar aksadı mı? İGA'dan açıklama geldi

İGA'da uçuşlar aksadı mı? İGA'dan açıklama geldi

Türkiye'yi etkisi altına alan kötü hava koşulları yüzünden ulaşımda yaşanan aksamalar, gündeme İGA'da pisti pas geçen uçak haberlerini de getirdi. İstanbul’u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yapılamadığına dair bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında yayılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Özellikle belirtmek isteriz ki; havacılığın en önemli kuralı uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, İstanbul’u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul’da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır.

30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın Nisan – Aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı’nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı’nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir.

Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir.

İstanbul’u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı’nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır.

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