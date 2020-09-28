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İGA Milli Gününü kutlamıştı | Suudi Arabistan'dan ambargo 

Türkiye'nin milli gününü kutladığı Suudi Arabistan, 1 Ekim’den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya hazırlanıyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:11
İGA Milli Gününü kutlamıştı | Suudi Arabistan'dan ambargo 

İGA Milli Gününü kutlamıştı | Suudi Arabistan'dan ambargo 


Türkiye'ye BAE, Yunanistan, Fransa, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail ile birlikte düşmanca politikalar izleyen Suudi Arabistan, Türk mallarına ambargo koymaya hazırlanıyor.


Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan ilişkiler, ticareti durma noktasına getirdi. Suudi Arabistan, 1 Ekim’den itibaren “Made in Turkey” damgalı Türk mallarına ambargo uygulamaya hazırlanıyor. Bu ambargodan, Suudi Arabistan’a en fazla ihracat yapan Hatay, Gaziantep, Diyarbakır gibi iller etkileniyor.

Suudi Arabistan, daha önce de Türkiye’den ithal edilen ürünlere uyguladığı katma değer vergisini yüzde 5’ten 15’e çıkarmış, yaş meyve ve sebze gibi bozulabilecek ürünleri gümrüklerde bekleterek ciddi sıkıntılara sebep olmuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
SuudAmbargo
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