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Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 06:57
Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı

Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı


Türkiye'nin Doğu Anadolu BÖlgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Iğdır gece yarısı saat 02.02 de 4.4 büyüklüğünde depremlle sarsıldı.


Gece yarısı Merkez üssü Iğdır Karagüney olarak ilan edilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem yer kabuğuna 5.4. KM derinlikte oluştu. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.08.12 06:54:59  38.7298   27.7465       13.7      -.-  1.7  -.-   LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel
2020.08.12 03:58:22  38.3647   27.6942       14.9      -.-  1.7  -.-   OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel
2020.08.12 03:28:56  37.2888   28.1898        9.7      -.-  1.4  -.-   YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)                      İlksel
2020.08.12 02:29:06  39.7495   44.1437        5.4      -.-  4.4  4.3   KARAGUNEY-(IGDIR)                                 İlksel
2020.08.12 02:25:45  38.4243   38.6893        6.4      -.-  2.0  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2020.08.12 01:59:18  37.8855   26.7940       21.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.08.12 00:25:00  39.1397   27.8840        9.5      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.08.11 23:13:43  38.1768   38.5930        8.9      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.08.11 22:56:59  41.4797   43.8363        8.5      -.-  3.1  3.2   GURCISTAN                                         İlksel
2020.08.11 22:21:12  41.3700   43.9137        9.0      -.-  3.3  3.3   GURCISTAN                                         İlksel
2020.08.11 21:55:56  37.8285   27.5797       14.3      -.-  1.6  -.-   KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2020.08.11 21:51:25  37.8837   27.5852       11.9      -.-  2.4  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2020.08.11 21:16:44  35.3853   26.6288        5.0      -.-  3.4  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.08.11 19:23:18  39.0907   27.8145       13.0      -.-  1.7  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.08.11 18:18:20  38.2825   38.8035        6.2      -.-  2.2  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.08.11 16:19:35  38.2690   38.7322       19.1      -.-  1.6  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.08.11 16:18:53  40.2662   31.3753        8.4      -.-  1.6  -.-   BOZYAKA-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel
2020.08.11 13:28:50  40.1850   34.6380        5.0      -.-  3.3  3.3   EKMEKCI-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel
2020.08.11 12:26:58  37.7817   32.2603        0.0      -.-  1.2  -.-   ERENKAYA-MERAM (KONYA)                            İlksel
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