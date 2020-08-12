Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı
Türkiye'nin Doğu Anadolu BÖlgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Iğdır gece yarısı saat 02.02 de 4.4 büyüklüğünde depremlle sarsıldı.
Gece yarısı Merkez üssü Iğdır Karagüney olarak ilan edilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem yer kabuğuna 5.4. KM derinlikte oluştu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.08.12 06:54:59 38.7298 27.7465 13.7 -.- 1.7 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2020.08.12 03:58:22 38.3647 27.6942 14.9 -.- 1.7 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2020.08.12 03:28:56 37.2888 28.1898 9.7 -.- 1.4 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2020.08.12 02:29:06 39.7495 44.1437 5.4 -.- 4.4 4.3 KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel 2020.08.12 02:25:45 38.4243 38.6893 6.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.08.12 01:59:18 37.8855 26.7940 21.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.08.12 00:25:00 39.1397 27.8840 9.5 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.08.11 23:13:43 38.1768 38.5930 8.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.08.11 22:56:59 41.4797 43.8363 8.5 -.- 3.1 3.2 GURCISTAN İlksel 2020.08.11 22:21:12 41.3700 43.9137 9.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel 2020.08.11 21:55:56 37.8285 27.5797 14.3 -.- 1.6 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2020.08.11 21:51:25 37.8837 27.5852 11.9 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2020.08.11 21:16:44 35.3853 26.6288 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.08.11 19:23:18 39.0907 27.8145 13.0 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.08.11 18:18:20 38.2825 38.8035 6.2 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.08.11 16:19:35 38.2690 38.7322 19.1 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.08.11 16:18:53 40.2662 31.3753 8.4 -.- 1.6 -.- BOZYAKA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2020.08.11 13:28:50 40.1850 34.6380 5.0 -.- 3.3 3.3 EKMEKCI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2020.08.11 12:26:58 37.7817 32.2603 0.0 -.- 1.2 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel