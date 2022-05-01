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İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı

Ağrı Belediyesi önünde dağıtılan bayram şekerini almak isteyen yurttaşların arasında izdiham çıktı. 2 kiloluk şeker yüzünden vatandaşlar zor durumda kaldı.

01 Mayıs 2022 Pazar 23:16
İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı

İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından binlerce kişi sadece iki kiloluk bedava bayram şekeri için adeta izdiama neden oldu

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde bedava bayram şekeri dağıtılacağını duyurmuştu.

Bugün yapılan dağıtımda, yurttaşların bedava bayram şekeri almak isterken izdiham çıktı.

"AİLELERE 2 KİLO BAYRAM ŞEKERİ"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İhtiyaç sahibi ailere 2 kilo et dağıtımımız son güne kadar devam edecek… Ayrıca evime bayram şekeri almıyorum diyen ihtiyaç sahibi ailelere 2 kilo bayram şekeri bizden Lütfen belediyemize müracaat ediniz.." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BayramBayram şekeri
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