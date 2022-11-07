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İkinci Tülay Vakası | Canlı yayında 'Ceren' diye bağırdı

Flash TV'nin popüler programlarından Son Çare'de Yalçın Çakır'a konuk olan bir vatandaşın 'Tülay' diye bağırmasının üzerinden yıllar geçti. İkinci Tülay vakası Taksim'de yaşandı

07 Kasım 2022 Pazartesi 18:42
İkinci Tülay Vakası | Canlı yayında 'Ceren' diye bağırdı

İkinci Tülay Vakası | Canlı yayında 'Ceren' diye bağırdı


Ekranlarda ikinci Tülay Vakası. İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV'nin cuma günü Taksim Meydanı'ndan yaptığı canlı yayın sırasında bir yurttaşın "Ceren neredesin Ceren" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, 10 yıl önce Yalçın Çakır'ın "Son Çare" programında Muhsin isimli kişinin eşi Tülay'a seslenişini akıllara getirdi.

4 Kasım 2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacağı haberini paylaşan Akit TV'nin canlı yayını sırasında bir yurttaş yayına müdahale etti. Bir anda yayına giren yurttaş "Ceren çok özledim seni gel. Allah rızası için gel. Ceren neredesin Ceren" diye bağırmaya başladı.

10 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Görüntüler, izleyenleri Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın sunduğu "Son Çare" programına götürdü. 10 yıl önceki programda Muhsin isimli kişi eşi Tülay'ın dönmesi için kameralara dönerek, "Tülay seni çok seviyorum, dön geri gel. Ne olursun gel" demiş

Son Güncelleme: 08.11.2022 00:59
Anahtar Kelimeler:
TülayCeren
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