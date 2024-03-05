İklim Dostu Çiftlikler Projesi Başladı





Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, kırsal toplulukların dirençliliğini artırmak, doğal varlıkların ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak, bütüncül bir model yaratmak ve tarım ve hayvancılık sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla İzmir'de yeni bir projeye başladı: İklim Dostu Çiftlikler.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen İklim Dostu Çiftlikler projesi, Köy-Koop İzmir ile İtalya’dan Deafal ortaklığında yürütülecek ve 18 ay sürecek.

İklim Dostu Çiftlikler projesi, yerel ekolojik döngüleri anlamakla beraber, tarımla doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye odaklanarak iklim değişikliğine uyumda etkili bir strateji ortaya koymayı amaçlıyor. Proje süresince çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra yerel topluluklar ve kooperatifler arasında güçlü bir işbirliği kurulması ve proje kapsamındaki başarılı yerel uygulama deneyimlerinin belgelenerek Türkiye genelinde benzer projelerin geliştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje süresince öncelikle yerel paydaşlarla danışma toplantıları yapılarak öncü çiftçi ve çiftlikler seçilecek ve çiftliklerde ekolojik döngülerin ve ekosistem işlevleri incelenecek. İzmir’de iklim değişikliğinin tarıma etkileri ile ilgili paydaşların konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir durum analizi raporunun hazırlanmasının ardından, öncü çiftçilere eğitim ve danışmanlık verilecek.

Proje kapsamında iklim dostu tarım uygulamalarını destekleyici bir el kitabı hazırlanacak. Ayrıca bölgede kısa gıda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve ilgili paydaşların iklim dostu tarım uygulamalarına geçişi kolaylaştırmalarına yardımcı olacak kapasite geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Söz konusu faaliyetler, web sayfası, tüketici broşürü, webinarlar, videolar ve konuyla ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmesi gibi iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleriyle desteklenecek.