Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İklim Dostu Çiftlikler Projesi Başladı

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Köy-Koop İzmir ile İtalya’dan Deafal ortaklığında başlattığı İklim Dostu Çiftlikler projesiyle, tarımsal üretimde iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek, dirençli yöntem ve teknikler hayata geçirilecek.

05 Mart 2024 Salı 08:40
İklim Dostu Çiftlikler Projesi Başladı






İklim Dostu Çiftlikler Projesi Başladı


 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,  kırsal toplulukların dirençliliğini artırmak, doğal varlıkların ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak, bütüncül bir model yaratmak ve tarım ve hayvancılık sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla İzmir'de yeni bir projeye başladı: İklim Dostu Çiftlikler.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen İklim Dostu Çiftlikler projesi, Köy-Koop İzmir ile İtalya’dan Deafal ortaklığında yürütülecek ve 18 ay sürecek.

İklim Dostu Çiftlikler projesi, yerel ekolojik döngüleri anlamakla beraber, tarımla doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye odaklanarak iklim değişikliğine uyumda etkili bir strateji ortaya koymayı amaçlıyor. Proje süresince çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra yerel topluluklar ve kooperatifler arasında güçlü bir işbirliği kurulması ve proje kapsamındaki başarılı yerel uygulama deneyimlerinin belgelenerek Türkiye genelinde benzer projelerin geliştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje süresince öncelikle yerel paydaşlarla danışma toplantıları yapılarak öncü çiftçi ve çiftlikler seçilecek ve  çiftliklerde ekolojik döngülerin ve ekosistem işlevleri incelenecek.  İzmir’de iklim değişikliğinin tarıma etkileri ile ilgili paydaşların konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir durum analizi raporunun hazırlanmasının ardından, öncü çiftçilere eğitim ve danışmanlık verilecek.

Proje kapsamında iklim dostu tarım uygulamalarını destekleyici  bir el kitabı hazırlanacak. Ayrıca bölgede kısa gıda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve ilgili paydaşların iklim dostu tarım uygulamalarına geçişi kolaylaştırmalarına yardımcı olacak kapasite geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Söz konusu faaliyetler, web sayfası, tüketici broşürü, webinarlar, videolar ve konuyla ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmesi gibi iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleriyle desteklenecek.

Anahtar Kelimeler:
İklim Dostu Çiftlikler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yıl önce tankerle su veriliyordu | Şükrü Genç'ten ziyaret
15 yıl önce tankerle su veriliyordu | Şükrü Genç'ten ziyaret
Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı
Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı
SAHİM-SEN | En az 20 bin diş hekimi ataması bekliyoruz
SAHİM-SEN | En az 20 bin diş hekimi ataması bekliyoruz
Sarıyer'de 8 bin 400 kişiye Halk Kart dağıtıldı
Sarıyer'de 8 bin 400 kişiye Halk Kart dağıtıldı
İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş
İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda
İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim