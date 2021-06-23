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İkrar Duman Orhan skandalı | Sözde hoca her şeyi itiraf etti

İkrar Duman Orhan mağduru kadınlar ATV'de yayınlanan Esra Erol programını telefon yağmuruna tuttu. İkrar Duman'ın itiraf gibi video görüntüleri izleyenleri şoke etti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:00
İkrar Duman Orhan skandalı | Sözde hoca her şeyi itiraf etti

İkrar Duman Orhan skandalı | Sözde hoca her şeyi itiraf etti

Kendisini bioenerji - metafizik uzmanı, yaşam koçu ve kadınlara bulaşan musallat ve üç harflilerden kurtardığını iddia ederek para alan sahte hoca İkrar Duman Orhan Esra Erol programında her şeyi itiraf etti. Dini nikahlı bir kadını, eşinden ayrılmadan dini nikah kıyan İkrar Duman hakkındaki iddialar izleyenleri hayrete düşürdü.

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında üç gündür boy gösteren sahte hoca İkrar Duman Orhan'ın çarpık ilişkilerini ortaya çıkaran Necla hanımın iddialarının ardından çok sayıda mağdur kadın ortaya çıktı. 


Esra Erol'un programını telefon yağmuruna tutan kadın mağdurlar, sözde hocanın kendilerinden para alarak telefonda anlamını bilmediği duaya benzer şeyler okuduğunu, içeriğini bilmeyen otları göndererek sıkıntılarına çare bulduğunu iddia etti. 

Asıl adının Tahsin olduğu ortaya çıkan İkrar Duman'ın Türkiye'nin pek çok yerine 'Okuma'ya gittiğini söyleyen telefonla canlı yayına bağlanan mağdur kadınlar sözde hoca ile başından geçenleri anlattı.

Esra Erol programında kendisinin sertifikaları olduğunu ve vergi ödediğini söyleyen İkrar Duman 'Herşeyim yasal, ofisimde belgelerim vergi levham var' diyerek kendini savunurken, ortaya çıkan yeni video görünütlerinde akıllara durgunluk veren karaler ekranlara yansıdı. 
ikrar Duman, canlı yayında çok sayıda kadının kendisi ile ilişki kurmak istediğini ileri sürmüş, hakkında söylenti çıkaran kadınların da aynı şekilde kendisine yaklaştığı şeklindeki sözleri sert tepkilere neden oldu.

Psikolok ve doktorlara gitmesi gereken çok sayıda insanın sahte hocaların sosyal medya tuzaklarına düştüğünü söyleyen uzmanlar son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan gizli reklamların da burada etkili olduğuna dikkat çekiyor.

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