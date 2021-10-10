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İlber Ortaylı | Bunlar ucuz siyasi manevralar

İBB'nin bin yeni taksi plaka tahsisi için UKOME'ye yaptığı 9 başvuru olumsuz cevap alırken, belediye ile AKP yönetimi arasındaki krize tepkiler sürüyor.

10 Ekim 2021 Pazar 23:45
İlber Ortaylı | Bunlar ucuz siyasi manevralar


İlber Ortaylı | Bunlar ucuz siyasi manevralar

Milyonlarca İstanbullu'yu taksi ağalarının insafına terk eden hükümet, yeni taksi plkası tahsisine izin vermezken, bu konuda bilim insanları önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’daki taksi sorununa dikkat çekerek, “Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma, ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi” dedi.

"ORTALIKTA TAKSİ DİYE BİRTAKIM TEKELCİ KURULUŞLARI..."

İlber Ortaylı yazısında, “Merkezi hükümetle İstanbul Belediyesi arasında çatışma, bir rekabet ve ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi. İnsanlar evlerine gidemiyor. Ortalıkta taksi diye birtakım tekelci kuruluşların saldığı sorumsuz bir esnaf grubu var. Canlarının istedikleri yolcuları alıyor, istemediklerini almıyorlar. İstanbul’da ev almak, yabancılara mülk satma kurallarının dışına çıkarılmalıdır. Zira artık insanlar Ortadoğu’dan gelen lüks tüketim akımıyla rekabet edemez hale düştü. Büyükşehirle merkezi hükümet şehirdeki birkaç bin taksiye söz geçiremez haldedir. Unuttukları bir şey var; halkla en yakın temasta oldukları/olacakları ve not alacakları alanlardan biri ulaşımdır” ifadesini kullandı.

KAYNAK: Cumhuriyet

Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıİBBTaksiAkp
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