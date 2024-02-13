İliç Altın Madeni sahasında felaket | 9 işci kayıp





Dünyanın üçüncü büyük altın madeni olarak bilinen Erzincan İliç'te Kanadalı altın şirketine ait madende meydana gelen toprak kayması sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı iddia ediliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, felaket sonrası 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Altın madeninde yaşanan facianın meydana geldiği bölgede ÇED raporunu eski Çevre ve Şehircilik Bakanı AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'un onayladığı ortaya çıktı

Olay yerinde ölenler olacak muhakkak. Basit bir göçük değil arsenik çünkü.. Dahası Fırat'a karışıp toprağı da zehirleyecek...????????????

Kaz Dağları'nda olmaması için boşuna iş makinalarının önüne çıkmadı bu insanlar...

SİZ RANT UĞRUNA BU HALKI DİNLEMİYORSUNUZ!!!

???????????? https://t.co/VCzbH9CGF3 — YASMİN (@Trolbonibon) February 13, 2024

Yıllardır İliç Madenleri konusunda kamuoyunu uyaran ve Kanada ABD ortaklı şirket hakkında önemli açıklamalar yapan Sedat Cezayirlioğlu bölgedeki facianın şu an bilinenden daha büyük olduğunu ve uluslararası bir felaketin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.



Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan işçilerin olduğu belirtiliyor.



Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURBAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olaya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

"Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir.

İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz."



BAKAN YERLİKAYA: 9 KAYIP VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından 9 kişiye ulaşılamadığını duyurdu. Yerlikaya, kayıp kişileri bulmak için 400 personelle arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Yerlilkaya, katıldığı canlı yayında olaya ilişkin bilgi verirken "14.28'de özel bir şirkete ait bir madencilik firmasında toprak kayması meydana geldi. Maalesef 9 çalışanımızdan haber alınamıyor. Onların toprağın altında kaldığı değerlendiriliyor. Arama kurtarma ekiplerimiz orada, ne ihtiyaçları varsa orada. Bakan Yardımcımızı özel uçakla bölgeye gönderdik. Dualarımız oradaki kardeşlerimiz için olsun" dedi.

Yerlikaya, "Burayla ilgili daha önce bir şikayet var mı?" sorusu üzerine de "Net bildiğim bir meselede kesinlikle size bilgi veririm. Bu konuyu aydınlatma durumunda olan Sayın Yılmaz Bey. Zaten savcıları görevlendirdi" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: TOPRAK ALTINDAKİLERE HENÜZ ULAŞILAMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toprak altında kalan işçilere henüz ulaşılamadığını duyurdu. Koca "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" dedi.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Felaket üzerine AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır.

Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Toprak altında işçiler var, sayısı belli değil" dedi. Vali Aydoğdu, konuyla ilgili net bilgiye ulaştıktan sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.



"SİYANÜRLÜ TOPRAK ETRAFA YAYILDI"

Bölge sakinlerinden Eşref Demir, yaptığı açıklamada, daha önce bu madenle ilgili birçok kez dava açtıklarını ve geçen günlerde bu madenle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin yurttaşların lehine bir karar verdiğini anımsattı. Demir, “Burada yaşanacak felaketi defalarca kez dile getirdik. Mahkemeye taşıdık. Bugün burada yaşananlar tesadüf değil. Şu an cevher döküm sahasının 3’te ikisi kaydı. Siyanürlü toprak etrafa yayıldı. Alan balçıklı olduğu için henüz müdahale edilemiyor” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. PAMPAL: FIRAT'A ULAŞIRSA YAŞAM BİTER

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal Habertürk’te yaptığı açıklamada, “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine’de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır."

MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."