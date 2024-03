İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş

ABD ve Kanada ortaklı altın madeni şirketi Anagold'un, İliç yakınlarındaki işletmesinde meydana gelen faciada, toprak altında kalan işçiler çıkarılmayı beklerken hükümetin sosyal medyaya sansür uygulamaya çalıştığı açıklandı. AKP iktidarının aralarında Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 4 mesajının da yer aldığı twitter hesaplarına getirilmek istenen sansür mahkemeden döndü. X (Twitter) resmi hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da verilen hukuk mücadelesine atıfta bulunarak sansür taleplerine karşı mevcut tüm yasal yolların kullanılacağı bildirildi.

Sosyal medya platformu X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, Türkiye özelinde sansür talebine yönelik bir duyuru yaptı.

X regularly files legal challenges around the world to defend our users from Government censorship. This week, we secured an important ruling in Turkey that reaffirmed the importance of these challenges.



The Turkish government had previously demanded the removal of… pic.twitter.com/IEbY5VPtLp