İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş



ABD ve Kanada ortaklı altın madeni şirketi Anagold'un, İliç yakınlarındaki işletmesinde meydana gelen faciada, toprak altında kalan işçiler çıkarılmayı beklerken hükümetin sosyal medyaya sansür uygulamaya çalıştığı açıklandı. AKP iktidarının aralarında Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 4 mesajının da yer aldığı twitter hesaplarına getirilmek istenen sansür mahkemeden döndü. X (Twitter) resmi hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da verilen hukuk mücadelesine atıfta bulunarak sansür taleplerine karşı mevcut tüm yasal yolların kullanılacağı bildirildi.

Sosyal medya platformu X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, Türkiye özelinde sansür talebine yönelik bir duyuru yaptı.

X regularly files legal challenges around the world to defend our users from Government censorship. This week, we secured an important ruling in Turkey that reaffirmed the importance of these challenges.



The Turkish government had previously demanded the removal of… pic.twitter.com/IEbY5VPtLp — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) March 1, 2024

ABD'li milyarder Elon Musk tarafından satın alınan ve ismi Twitter'dan X'e dönüşen sosyal medya platformu, Türkiye'den gelen sansür talebine karşılık açıklamada bulundu.

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği ve silinmesi talep edilen 45 paylaşımın mahkemede "ifade özgürlüğü" sayıldığını belirtti.

Platformdaki konuşma özgürlüğünü arttırmak ve sansürlemeyi en aza indirmek isteyen Elon Musk'ın X'i, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararı platformda yayımladı.

Mahkemenin "ifade özgürlüğü" kararını paylaşan X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü şu ifadeleri kullandı:

"X, kullanıcılarımızı Hükümet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak hukuki mücadeleler vermektedir. Bu hafta, Türkiye'de bu mücadelelerin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık. Türk hükümeti daha önce, üçü bir muhalefet partisi liderine ait olmak üzere, hükümetin trajik bir heyelan olayındaki rolünü eleştiren yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, içeriğin kaldırılması yönündeki emirlere uyulmaması halinde X'i yüklü miktarda para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. X mahkemeye itiraz etti ve bu hafta Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğunu kabul ederek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı. Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir ve kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"