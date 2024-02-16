İliç maden faciasında bilirkişi şirketi temize mi çıkaracak?

10 milyon ton toprağın yer değiştirdiği Erzincan İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde 9 işçinin göçük altında, yakınları sevenleri ise maden çevresinde bekleyişi sürüyor. Facianın ardından milyonlarca ton toprağın tahliye edilmesi için en az 400 bin kamyon ve on binlerce iş makinasına ihtiyacı olduğunu belirten uzmanlar siyanürlü toprağın bölgesel tehlike kaynağı olduğunu duyurdu. Bu arada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi ön raporunda Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadığı ortaya çıktı.



Erzincan İliç‘te 9 işçinin göçük altında kaldığı madenin sahibi Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı.

Erzincan İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan felaketle ilgili olarak;



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan Bilirkişi Ön Raporunun gerekçeli sonuç kısmını paylaşıyorum.



Siyasi sorumlular yine yok! pic.twitter.com/n0qAixobOL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 16, 2024

’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bilirkişi Ön Raporu’nda asli kusur gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle çalışan ve yöneticilerde bulundu.

Operasyon direktör vekili riskli durumları analiz ettirmediği, çalışanları risklerden korumak için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Raporda “ehil yetkili biri olarak şantiyede ortaya çıkması muhtemel tehlikeli durumların belirlenerek risklerden korumak için gerekli tedbirleri aldırmadığı, işyerinde çalışanları sağlıklarını olumsuz yönde etkilenmemesi hususunda gerekli denetim ve gözetim mekanizması kurdurmadığı, kurdurdu ise bunu uygulatmadığı, yetkili biri olarak sabah yığın içinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediği” belirtildi.

Yığın içinde uzun sürede oluştuğu belirtilen açıklık ve çatlakların kapanmaması nedeniyle proses oksit müdürü, oksit operasyon baş mühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama süpervizörü, asli kusurlu bulundu.

Ayrıca alt işveren şirketlerden Çiftay A.Ş’nin saha mühendisi ile saha formeni, Kar-Sa A.Ş.’nin formen ve mühendisi, Asil Çöpler A.Ş.’nin şirket müdürleri, saha süpervizörü, Asil Keklik A.Ş’nin şirket müdürleri ve saha süpervizörü sabah liçteki çatlakların tespit edilmesine rağmen tedbir almadıkları için tali kusurlu bulundu.