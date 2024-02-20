İliç'te altın faciası | 8'nci günde aramalar durdu
9 işçinin bir hafta önce meydana gelen göçüğün ardından toprak altında kaldığı Anagold madenciliğe ait sahada yeni toprak kayması tehlikesinin ardından faaliyetler durduruldu. Bu arada bölgede altın şirketinin yürüttüğü çalışmalara devam edeceği açıklamasının ardından tepkiler yükseldi. Bakanlık altın arama faaliyetlerinin de durdurulduğunu bildirdi.
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 7'nci gününde durduruldu. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından sahada göçük tehlikesinin devam ettiğini belirterek "Bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi" ifadelerine yer verdi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki göçükte kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen göçükte kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.
Arama çalışmaları sürerken CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "yeni göçük tehlikesi alarmı" verildiğini belirtti.
YAVUZYILMAZ'DAN UYARI GELDİ
Arama çalışmaları sürerken CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "yeni göçük tehlikesi alarmı" verildiğini belirtti.
Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."
SENDİKA DUYURDU; ÇALIŞMALAR DURDURULDU
Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, Çöpler Altın Madeni sahasında 10-20 santimlik kayma olduğunun tespit edilmesi üzerine dün itibariyle çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.