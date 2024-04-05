İliç'te madencinin cansız bedeni 51 gün sonra bulundu





Tüm uyarılara rağmen Erzincan İliç altınmadeni sahasında meydana gelen faciada, 51 gündür kayıp 9 madenciyi arama çalışmaları devam ederken Uğur Yıldız adlı işçinin cansız bedenine gece yarısı ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, akşam saatlerinde 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden cansız bedenine ulaşılan kişinin Uğur Yıldız (32) olduğu öğrenildi.

Erzincan'ın İliç bölgesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen maden sahasında bulunan liç toprak yığınında meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçi tonlarca ağırlıktaki toprağın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Facianın ardından geçen yaklaşık 2 aylık süreden sonra kamyon şoförü olarak görev yapan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

CHP'Lİ SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, madende bulunan işçinin cansız bedenine ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "Uğur Yıldız canımıza ulaştık. 8 canımız maden faciası ile ilgili toprak altında. Bu facia büyük facia. Günler sonra Uğur Yıldız canımıza ulaşmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Toprak altındaki 8 tane canımızı takip etmeye devam ediyoruz" dedi.