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İmam, lüks aracını iş yerinin önüne çekti

Lüks aracını kendi iş yeri olarak gördüğü 200 yıllık Selimiye Camii avlusuna çeken imama, sosyal medya üstünden tepkiler yağıyor.

29 Nisan 2022 Cuma 13:09
İmam, lüks aracını iş yerinin önüne çekti


İmam, lüks aracını iş yerinin önüne çekti


Üsküdar'da bulunan tarihi Selimiye Camii avlusuna park edilen lüks Mercedes marka aracın sahibi imam çıktı. Kendisine gösterilen tepkiye ise "Herkes aracını iş yerinin önüne çeker burası da benim iş yerim" diyerek savundu. Selimiye Camii. III. Selim tarafından 1805 yılında yaptırılmıştı.

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz'ın Üsküdar Selimiye Camii'nin avlusuna park edilmiş halde görülen Mercedes marka otomobille ilgili sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Twitter hesabı üzerinden, avludaki otomobilin fotoğrafını paylaşan Mehmet Dilbaz, aracın caminin imamına ait olduğunu öğrenmesi üzerine kendisine "Bu arabayı buraya koyamazsın" dediğini, bunun üzerine "Herkes aracını iş yerinin önüne koyuyor, burası da benim iş yerim" yanıtı aldığını belirtti.

Dilbaz, paylaşımını "Yorum yapmak istemiyorum" diyerek tamamladı.

Dilbaz'ın aktardığına göre durumla ilgili olarak Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı devreye girdi ve otomobil avludan çekildi. Müftü ayrıca otomobilin bir daha da avluya park edilmemesi talimatını verdi.

Anahtar Kelimeler:
üsküdar CamiiMercedesli Imam
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